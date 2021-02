প্রধানমন্ত্রী ও সেনাবাহিনী প্রধানকে কেন্দ্র করে কাতারভিত্তিক গণমাধ্যম আল জাজিরায় প্রচারিত সংবাদ ‘একটি অপপ্রচার ও ষড়যন্ত্র অ্যাখ্যা’ দিয়ে এর প্রতিবাদে রাজশাহীতে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (৪ ফেব্রুয়ারি) বিকেল সাড়ে ৩টায় নগরীর লক্ষ্মীপুর মোড়ে অবস্থিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ম্যুরাল প্রাঙ্গণে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশের আগে রাজশাহী জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোহা. আসাদুজ্জামান আসাদের উদ্যোগে ‘আমরা সবাই শেখ হাসিনার লোক’ (We all are Sheikh Hasina’s men) শীর্ষক বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়।

মিছিল শেষে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোহা. আসাদুজ্জামান আসাদ, মহানগর ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি মো. শফিকুজ্জামান শফিক, জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি হাবিবুর রহমান হাবিব, মহানগর ছাত্রলীগের সাবেক সহ-সভাপতি ফজলে রাব্বি বাদশা।

আসাদ তার বক্তব্যে বলেন, ‘বাংলাদেশ যখন এগিয়ে যাচ্ছে, তখন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পদ্মা সেতুর মতো বড় প্রকল্প নির্মাণ করার কাজে হাত দিয়েছিলেন। তখন বিশ্বব্যাংক ও অন্যান্য দাতা সংস্থাকে ভুল বোঝানো হয়েছিল যে, পদ্মা সেতুতে দুর্নীতি হচ্ছে। দাতা সংস্থাগুলো টাকা না দিয়েই দুর্নীতি দেখেছিল। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, নিজেদের অর্থায়নের পদ্মা সেতু করব। এখন পদ্মা সেতু দৃশ্যমান হয়েছে দাতা সংস্থাগুলোর সাহায্য ছাড়াই।’

তিনি বলেন, ‘পদ্মা সেতু নির্মাণেও যেমন ষড়যন্ত্র ছিল, ঠিক তেমনিভাবে দেশরত্ন শেখ হাসিনা এবং দেশের সার্বভৌমত্বের প্রতীক সেনাবাহিনীকে নিয়ে অপপ্রচার ও ষড়যন্ত্র শুরু করেছে সন্ত্রাসীর মদদদাতা গণ্যমাধ্যম আল জাজিরা। আল জাজিরা এই রির্পোট এমন সময় প্রকাশ করেছে, সহজে বোঝা যায় এটি সুদূরপ্রসারী ষড়যন্ত্রের অংশ। যেখানে শুধু অদক্ষতা আর দুর্বলতার অনেক দিক লক্ষ্য করা গেছে।’

‘আমরা দেশরত্ন শেখ হাসিনার সৈনিক হয়ে দেশ গঠনে কাজ করছি। দেশের জনগণ শেখ হাসিনার লোক বলে পরিচয় দিচ্ছে বুক উচুঁ করে। দেশের উন্নয়ন এগিয়ে যাচ্ছে দ্রুতগতিতে। ঠিক সে সময় দেশের মধ্যে অরাজকতা সৃষ্টির জন্য এই বৃহৎ অপপ্রচার করছে আল জাজিরা। দেশের সুনাম অক্ষুণ্ন রাখতে বঙ্গবন্ধুর কন্যার সৈনিকরা বুক উঁচিয়ে জবাব দেবে।’

বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন-জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক দফতর সম্পাদক ফারুক হোসেন ডাবলু, সাবেক শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক এমদাদ হক, সাবেক যুব ও ক্রীড়া সম্পাদক মোখতার হোসেন, বাঘা পৌরসভার সাবেক মেয়র আক্কাস আলী, তানোর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি গোলাম রাব্বানী, রাজশাহী মহানগর যুবলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মুকুল শেখ, মহিলা আওয়ামী লীগের সদস্য ও মহানগর মহিলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি মালিহা জামান মালা, বড়গাছি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ফারুক হোসেন মাসুম, জেলা যুবলীগের প্রচার সম্পাদক রফিকুজ্জামান রফিক, উপ-প্রচার সম্পাদক শাহাদত হোসেন পিন্টু, রাজশাহী মহানগর ছাত্রলীগের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক মারুফ হোসেন, জেলা ছাত্রলীগের নেতা মিজানুর রহমান মিজান প্রমুখ।

রাজশাহী মহানগর ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি নাসির উদ্দিন রুবেলের সভাপতিত্বে সমাবেশ পরিচালনা করেন জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক উপ-দফতর সম্পাদক প্রভাষক শরিফুল ইসলাম।

এসআর/জিকেএস