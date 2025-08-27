কুষ্টিয়ায় মেঘনা ব্যাংকের নতুন এজেন্ট আউটলেটের যাত্রা শুরু
সম্প্রতি, কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালী উপজেলার চাপড়া ইউনিয়নের ঢেঁকিপাড়া বাজারে মেঘনা ব্যাংক পিএলসি-এর নতুন নারী-স্বত্বাধিকারী এজেন্ট ব্যাংকিং আউটলেটের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেঘনা ব্যাংক-এর স্বতন্ত্র পরিচালক মো. আলী আকতার রিজভী এফসিএ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের ক্যাশ ম্যানেজমেন্ট, রেমিট্যান্স ও এজেন্ট ব্যাংকিং বিভাগীয় প্রধান এস কে পারভেজ মারেকার। এছাড়া মেঘনা ব্যাংকের কুষ্টিয়া শাখার ম্যানেজারসহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিরাও উপস্থিত ছিলেন।
মেঘনা ব্যাংক এজেন্ট ব্যাংকিং সেবার মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর দোরগোড়ায় ব্যাংকিং সুবিধা পৌঁছে দিচ্ছে এবং একই সঙ্গে নারী উদ্যোক্তাদের ক্ষমতায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এ সেবা দেশের আর্থিক অন্তর্ভুক্তি জোরদার করার পাশাপাশি কৃষক, নারী উদ্যোক্তা ও প্রবাসী আয়নির্ভর পরিবারকে প্রত্যক্ষভাবে সহায়তা করছে।
মেঘনা ব্যাংকের এজেন্ট ব্যাংকিং সেবার মাধ্যমে ব্যাংকিং সুবিধা থেকে বঞ্চিত জনগোষ্ঠী আর্থিক মূলধারার সঙ্গে যুক্ত হয়ে দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।
এমআরএম/এএসএম