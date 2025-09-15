লাফার্জহোলসিমের ‘অ্যাগ্রিগেটস কি পার্টনার্স মিট’ অনুষ্ঠিত
দেশের নেতৃস্থানীয় নির্মাণসামগ্রী উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান লাফার্জহোলসিম বাংলাদেশ পিএলসি’র উদ্যোগে রাজধানীর লা মেরিডিয়ান হোটেলে ‘অ্যাগ্রিগেটস কি পার্টনার্স মিট ২০২৫’ অনুষ্ঠিত হয়েছে।
পারস্পরিক সহযোগিতা, সাফল্য এবং ভবিষ্যৎ অঙ্গীকার উদযাপনের লক্ষ্যে কোম্পানিটি তাদের ব্যবসায়িক পার্টনারদের নিয়ে এই অনুষ্ঠানের অয়োজন করে।
লাফার্জহোলসিম বাংলাদেশের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, শনিবার (১৩ সেপ্টেম্বর) আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে ২০২৪ সালের পারফরম্যান্সের ওপর ভিত্তি করে ১২টি প্রতিষ্ঠানকে সম্মাননা দিয়েছে লাফার্জহোলসিম।
সম্মাননা পাওয়া প্রতিষ্ঠানগুলো হলো ক্রাউন সিমেন্ট পিএলসি, প্রিমিয়ার সিমেন্ট মিলস লি., আমান সিমেন্ট মিলস লি., মেসার্স আমির ইঞ্জিনিয়ারিং করপোরেশন, নেশন টেক কমিউনিকেশনস লিমিটেড, হেগো মীর আখতার জয়েন্ট ভেঞ্চার লি., এবিসি বিল্ডিং প্রোডাক্টস লি., কনকর্ড রেডিমিক্স অ্যান্ড কংক্রিট, সিডিসি কংক্রিট লি., মেসার্স রিশাদ স্টোন প্রসেসিং প্লান্ট, মেসার্স জুহান কন্সট্রাকশন এবং মেসার্স ভাই ভাই এন্টারপ্রাইজ।
সহযোগিতা, অর্জন এবং উন্নতির এই উদযাপনকে প্রানবন্ত করে তোলে সাংস্কৃতিক পরিবেশনা।
অনুষ্ঠানে লাফার্জহোলসিম বাংলাদেশের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ ইকবাল চৌধুরী বলেন, ‘অ্যাগ্রিগেটস কি পার্টনার্স মিট ২০২৫ আমাদের সম্মিলিত সাফল্যের উদযাপন। পার্টনারদের আস্থা ও অবদানের মাধ্যমেই অ্যাগ্রিগেটস ব্যবসায় আমাদের অগ্রযাত্রা সম্ভব হয়েছে। এই আয়োজন প্রমাণ করেছে আমরা একসঙ্গে থেকে আরও শক্তিশালী ও টেকসই ভবিষ্যৎ নির্মাণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমাদের গ্রাহকদের অভূতপূর্ব সাড়া পেয়ে আমরা আগামী দিনে অ্যাগ্রিগেটস প্রকল্প সম্প্রসারণের কথা সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করছি।’
লাফার্জহোলসিম বাংলাদেশের বিজনেস ডেভেলপমেন্ট ডিরেক্টর নীল আজেভেডো বলেন, ‘আমাদের পার্টনারদের নিষ্ঠা ও সহযোগিতার জন্য আমরা আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। তাদের অবদানই বাংলাদেশের অ্যাগ্রিগেটস ব্যবসায় আমাদের সাফল্যের মূল চাবিকাঠি। এই আয়োজন শুধু অতীতের অর্জনকে উদযাপন নয়, বরং আগামী দিনের প্রবৃদ্ধির যাত্রাকে আরও সুদৃঢ় করার প্রতিশ্রুতিও।’
মেসার্স আমির ইঞ্জিনিয়ারিং করপোরেশনের স্বত্বাধিকারী তার অভিজ্ঞতা শেয়ার করতে গিয়ে বলেন, ‘আমরা এখন সহজেই আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন অ্যাগ্রিগেটস পাচ্ছি, যার মান সর্বদা একইরকম। স্থানীয়ভাবে পণ্য সংগ্রহের সুবিধা আমাদের আমদানি নির্ভরতা কমিয়েছে এবং সময় ও খরচ উভয়ই সাশ্রয় করছে।’
অনুষ্ঠানটি পার্টনারদের সঙ্গে নিয়ে লাফার্জহোলসিমের এগিয়ে চলার নীতির প্রতিফলন এবং বাংলাদেশে টেকসই নির্মাণ খাত তৈরিতে কোম্পানির অঙ্গীকারের বহিঃপ্রকাশ।
লাফার্জহোলসিম বাংলাদেশ ভারতের মেঘালয়ে নিজস্ব খনি থেকে বিশ্বমানের চুনাপাথর সংগ্রহ করে, যা অ্যাগ্রিগেটস উৎপাদনের মূল কাঁচামাল। এই উচ্চমানের চুনাপাথর ১৭ কিলোমিটার দীর্ঘ একটি ক্রসবর্ডার কনভেয়র বেল্টের মাধ্যমে সরাসরি কোম্পানিটির ছাতকে অবস্থিত নির্মাণ সামগ্রী উৎপাদনকারী প্ল্যান্টে আনা হয়। ৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগে ছাতক প্ল্যান্টে নির্মিত হয়েছে বিশ্বমানের অ্যাগ্রিগেটস ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যান্ট। বর্তমানে বাংলাদেশে বছরে প্রায় পাঁচ কোটি টন অ্যাগ্রিগেটস আমদানি করা হয়। স্থানীয়ভাবে অ্যাগ্রিগেটস উৎপাদনের মাধ্যমে লাফার্জহোলসিম কেবল বিশ্বমানের অ্যাগ্রিগেটস সরবরাহ করছে না, বরং দেশের বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ে সরকারের প্রচেষ্টাকেও সহযোগিতা করছে।
এমএমএআর/জেআইএম