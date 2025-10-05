কর ফাঁকি রোধে মাঠ পর্যায়ে গোয়েন্দা কার্যক্রম জোরদারের নির্দেশ

কর ফাঁকি রোধে মাঠ পর্যায়ে গোয়েন্দা কার্যক্রম জোরদারের নির্দেশ
কর ফাঁকি রোধে মাঠ পর্যায়ে গোয়েন্দা কার্যক্রম জোরদারের নির্দেশ দিয়েছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। দেশের প্রতিটি কর অঞ্চলকে নিজস্ব ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড ইনভেস্টিগেশন সেল (আইআইসি) গঠন এবং কার্যক্রম বাস্তবায়নে এ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
রোববার (৫ অক্টোবর) এনবিআরের জনসংযোগ কর্মকর্তা মো. আল আমিন শেখ এ তথ্য জানিয়েছেন।
নির্দেশনায় বলা হয়, প্রতিটি আইআইসি টিম নির্দিষ্ট কার্যপদ্ধতির আলোকে কর ফাঁকির তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও তদন্ত কাজ পরিচালনা করবে। এতে টিমের সুপারিশ প্রণয়নের ভিত্তি ও কর পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে অনুমোদনের প্রক্রিয়া বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।
এনবিআরের পক্ষ থেকে জানানো হয়, কর ফাঁকির অভিযোগ, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রকাশিত তথ্য, আয়কর নথি ও বিভিন্ন রেজিস্টারে অসঙ্গতি (যেমন ঘষা-মাজা, কাটা-ছেঁড়া), অস্বাভাবিক পরিমাণ করমুক্ত আয়, করযোগ্য আয়ের তুলনায় অতিরিক্ত নিট সম্পদের তথ্য পাওয়া গেলে সেসব ক্ষেত্রেই সংশ্লিষ্ট টিম তদন্ত শুরু করবে।
আরও পড়ুন
প্রতি বছর ২০ লাখ লোককে করের আওতায় আনতে হবে: ফরাসউদ্দিন
তদন্তে কর ফাঁকির সুনির্দিষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেলে, সংশ্লিষ্ট টিম তা ইন্টিলিজেন্স অ্যান্ড ইনভেস্টিগেশন কমিটির কাছে প্রতিবেদন আকারে উপস্থাপন করবে। এরপর নিরীক্ষা ও বিশ্লেষণের ভিত্তিতে কর পুনরুদ্ধারের জন্য আইনানুগ কার্যক্রমের অনুমোদন দেওয়া হবে।
এছাড়া প্রতিটি কর কমিশনারেটকে প্রতি মাসে নির্ধারিত ছকে গোয়েন্দা কার্যক্রম থেকে সৃষ্ট অতিরিক্ত কর দাবি ও আদায়ের তথ্য আগামী মাসের ১০ তারিখের মধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে পাঠাতে হবে বলে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।
এনবিআর আশা করছে, গোয়েন্দা কার্যক্রম জোরদারের ফলে ফাঁকি দেওয়া রাজস্ব পুনরুদ্ধার সম্ভব হবে, কর ফাঁকির প্রবণতা হ্রাস পাবে এবং দেশে সুষ্ঠু কর সংস্কৃতির বিকাশ ঘটবে।
এসএম/বিএ/জিকেএস