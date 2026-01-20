  2. অর্থনীতি

এক সিলিন্ডার এলপিজিতে কার কত টাকা?

চলতি জানুয়ারি মাসে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি) বোতলজাত তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাসের (এলপিজি) দাম নির্ধারণ করেছে। যাতে প্রতি লিটার ১০৮ টাকা ৮৩ পয়সা হিসেবে ১২ কেজির সিলিন্ডারের গ্যাসের জন্য ভোক্তাকে ১ হাজার ৩০৬ টাকা ব্যয় করতে হবে।

প্রায় ৯৫ ভাগ আমদানি নির্ভর এলপি গ্যাসের দাম নির্ধারণে কয়েকটি স্তরে ভাগ করেছে বিইআরসি। এলপিজি আমদানিতে সৌদি সিপি মানে সৌদি কন্ট্রাক্ট প্রাইজ হিসেবে নির্ধারিত দামে এলপিজি আমদানি করতে সৌদি আরামকো এ দাম নির্ধারণ করে।

বিবিইআরসি সূত্রে জানা গেছে, জানুয়ারি মাসের সৌদি সিপি অনুযায়ী, পেট্রোলিয়াম গ্যাসজাত পণ্য প্রোপেন এবং বিউটেন সংমিশ্রণে এলপিজি তৈরি হয়। এতে প্রোপেন ও বিউটেনের অনুপাত থাকে ৩৫:৬৫। বিইআরসির গঠিত কমিটির প্রতিবেদন অনুযায়ী, জানুয়ারি ২০২৬ মাসের জন্য সৌদি আরামকো কর্তৃক ঘোষিত সৌদি সিপি অনুসারে প্রতিটন প্রোপেন ৫২৫ মার্কিন ডলার এবং বিউটেন ৫২০ মার্কিন ডলার। প্রোপেন ও বিউটেনের অনুপাত ৩৫:৬৫ হিসেবে গড় এলপিজির সৌদি সিপি মূল্য প্রতি মেট্রিক টন ৫২১ দশমিক ৭৫ মার্কিন ডলার।

সৌদি সিপি মূল্যের সঙ্গে জাহাজভাড়া ও ট্রেডারের প্রিমিয়াম, অন্যান্য চার্জ এবং জানুয়ারি ২০২৬ মাসে বিবেচিত এলপিজি আমদানিতে এলসি সেটেলমেন্টে মার্কিন ডলারের গড় মূল্য ১২২ টাকা ৫১ পয়সা বিবেচনা করে জানুয়ারি ২০১৬ মাসের জন্য ভোক্তাপর্যায়ে বেসরকারি এলপিজির মূল্য নির্ধারণ করেছে। ঘোষিত দাম অনুযায়ী, একটন এলপিজির সৌদি সিপি অনুসারে আমদানি পর্যায়ে মূল্য ৬৩ হাজার ৯২০ টাকা। সে হিসেবে প্রতি কেজি এলপিজির সৌদি সিপি মূল্য ৬৩ টাকা ৯২ পয়সা। এরসাথে জাহাজভাড়া, সরবরাহকারীর প্রিমিয়াম, অন্যান্য আমদানি খরচ মিলে প্রতিকেজিতে ব্যয় ১৩ টাকা ৯৫ পয়সা, বোটলার আমদানিকারকের মজুতকরণ ও বোটলিং চার্জ হিসেবে প্রতি কেজিতে ১৬ টাকা, প্রতিকেজি এলপিজিতে ভ্যাট (মূল্য সংযোজন কর) ৭ টাকা ৪ পয়সা, ডিস্ট্রিবিউটর থেকে রিটেইলার পর্যন্ত পরিবহন ব্যয়সহ ডিস্ট্রিবিউটরের চার্জ হিসেবে ব্যয় প্রতি কেজিতে ৪ টাকা ১৭ পয়সা, রিটেলারের কমিশন হিসেবে প্রতি কেজিতে ৩ টাকা ৭৫ পয়সা হিসেবে প্রতি কেজিতে খুচরা পর্যায়ে মূল্য ১০৮ টাকা ৮৩ পয়সা। সে হিসেবে ১২ কেজি সিলিন্ডারে গ্যাসের মূল্য ১ হাজার ৩০৫ টাকা ৯৬ পয়সা। সাকুল্যে ১ হাজার ৩০৬ টাকা দাম নির্ধারণ করা হয়েছে।

১। সৌদি সিপি প্রাইজ প্রতি কেজি ৬৩. ৯২ টাকা হিসেবে ১২ কেজির মূল্য ৭৬৭.০৪ টাকা
২। জাহাজ ভাড়া, সরবরাহকারীর প্রিমিয়াম অন্যান্য আমদানি চার্জ কেজি প্রতি ১৩.৯৫ টাকা হিসেবে মূল্য ১৬৭.৪০ টাকা
৩। এলপিজি মজুতকরণ এবং বোটলিং চার্জ অপারেটরের কেজি প্রতি ১৬ টাকা করে ১২ কেজির মূল্য ১৯২ টাকা
৪। মূল্য সংযোজন কর কেজিপ্রতি ৭.০৪ টাকা হিসেবে ১২ কেজির মূল্য ৮৪.৪৮ টাকা
৫। ডিস্ট্রিবিউটরের চার্জ (ডিস্ট্রিবিউটর থেকে রিটেইলার পর্যন্ত পরিবহন ব্যয়সহ) কেজিপ্রতি ৪.১৭ টাকা হিসেবে ৫০.০৪ টাকা
৬। রিটেইলার চার্জ কেজিপ্রতি ৩.৭৫ টাকা হিসেবে ১২ কেজিতে ৪৫ টাকা

সবমিলিয়ে কেজিপ্রতি ১০৮.৮৩ টাকা হিসেবে ১২ কেজি সিলিন্ডার প্রতি মূল্য ১৩০৫.৯৬ টাকা

