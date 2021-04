শেষ হলো তিন দিনব্যাপী ফুড অ্যান্ড বেভারেজ মার্কেটিং ফেস্ট

শেষ প্রথমবারের মতো সম্পন্ন হলো ‘Nestlé Food & Beverage Marketing Fest powered by Naga Mojo in association with HungryNaki’। ব্র্যান্ড প্র্যাক্টিসনার্স বাংলাদেশে আয়োজনে ‘Refreshing & Nourishing Possibilities’ শিরোনামে সম্প্রতি তিন দিনব্যাপী এই ফেস্টের আয়োজন করা হয়।

ব্র্যান্ড প্র্যাক্টিসনার্স বাংলাদেশের পক্ষ থেকে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

এতে বলা হয়েছে, ভার্চুয়ালি আয়োজিত তিন দিনের এই আয়োজনে ১২টিরও বেশি ইন্টারঅ্যাক্টিভ সেশনে ৩৫টি ফুড ব্র্যান্ড থেকে ৪৫ জন পেশাজীবী ফুড অ্যান্ড বেভারেজ মার্কেটের বর্তমান অবস্থা, বৈশ্বিক অবস্থা, ভোক্তাদের আচরণ, প্রতিযোগিতা, মার্কেট প্লেয়ার, নতুন পণ্য উদ্ভাবন, সেলস অ্যান্ড সাপ্লাই চেইন, প্যাকেজিং, পুষ্টি, কমপ্লায়েন্স, সিএক্সও ভিউ, পণ্য আইডিয়া থেকে ভোগ, মার্কেটিং কম্যুউনিকেশন, ডিজিটাল মিডিয়া, ইন্ডাস্ট্রি ইনসাইট, এগিয়ে যাবার পন্থাসহ প্রয়োজনীয় বিষয়ে আলোচনা করেন।

পুরো আয়োজনে তিন শতাধিক ফুড অ্যান্ড বেভারেজ শিল্পের উদ্যোক্তা, প্রধান নির্বাহী, মার্কেটিং হেড, ব্র্যান্ড ম্যানেজার, সেলস অ্যান্ড সাপ্লাই চেইন পেশাজীবী, মার্কেট অডিটর, মার্কেট রিসার্চার, অ্যাজেন্সি পেশাজীবী এবং মিডিয়া পেশাজীবী যোগ দেন।

বিভিন্ন সেশনে বক্তারা ফুড অ্যান্ড বেভারেজ মার্কেটের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নিয়ে তাৎপর্যপূর্ণ আলোচনা করেন এবং এই শিল্পকে এগিয়ে নিয়ে নেয়ার প্রয়োজনীয় পন্থা তুলে করেন।

আয়োজন নিয়ে নেসলে বাংলাদেশের সেলস ডিরেক্টর সৈয়দ ইকবাল মাহমুদ হোসেন বলেন, ‘নেসলে পৃথিবীর প্রধান ফুড ব্র্যান্ড। গুণে-মানে নেসলে সেরা পণ্যগুলো বাংলাদেশে বাজারজাত করে আসছে। আমাদের প্রধান মৌলিক চাহিদা খাদ্যপণ্য নিয়ে প্রথম মার্কেটিং ফেস্টের টাইটেল স্পন্সর থাকতে পেরে নেসলে বাংলাদেশ খুবই আনন্দিত।’

এ প্রসঙ্গে ব্র্যান্ড প্র্যাক্টিসনার্স বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রধান নির্বাহী মির্জা মুহাম্মদ ইলিয়াস বলেন, ‘বিভিন্ন কারণেই খাদ্য এবং পানীয় পণ্যের মার্কেটিং অন্যান্য পণ্যের চেয়ে আলাদা। আমরা খুশি যে, প্রধান এই শিল্পকে নিয়ে একটি ফোকাসড মার্কেটিং ফেস্ট আয়োজন করতে পেরেছি।’ এই আয়োজনকে সফল করার জন্য তিনি বক্তা, আলোচক, স্পন্সর, সহযোগী পার্টনার এবং অংশগ্রহণকারীদেরকে ধন্যবাদ প্রদান করেন।

বাংলাদেশের প্রথম ফুড অ্যান্ড বেভারেজ মার্কেটিং ফেস্টের টাইটেল স্পন্সর নেসলে, পাওয়ার্ড বাই স্পন্সর নাগা মোজো ও হাংরিনাকি এবং স্ট্র্যাটেজিক পার্টনার প্রথম আলো ডট কম। অন্যান্য পার্টনার হলো- বিস্কুট পার্টনার ফ্রেশ বিস্কুটস, নুডুলস পার্টনার ম্যাগী, মিল্ক পার্টনার নিডো, কফি পার্টনার নেসক্যাফে, ব্রেকফার্স্ট সিরিয়াল পার্টনার কোকো ক্র্যাঞ্চ, ক্র্যাকার পার্টনার রোমানিয়া লেক্সাস, স্পাইস পার্টনার এসিআই পিওর গুঁড়া মশলা, হট বেভারেজ পার্টনার ড্যানিশ সিমলা, জুস পার্টনার ফ্রুটিকা, ন্যাচারাল ফুড পার্টনার পুর্নাভা, কুরিয়ার ইকুরিয়ার, নলেজ পার্টনার মার্কটেল, টিভি পার্টনার দীপ্ত টিভি, লাইভ পার্টনার ভাইসব ডিজিটাল, মিডিয়া পার্টনার এডস অফ বাংলাদেশ, ডিজিটাল পার্টনার এডফিনিক্স, ক্রিয়েটিভ পার্টনার বাযুকা কমিউনিকেশান।

চলতি বছর মার্কেটিং পেশাজীবীদের জন্য আরও প্রয়োজনীয় ইভেন্ট আয়োজন করা হবে বলে ব্র্যান্ড প্র্যাক্টিসনার্স বাংলাদেশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

ইএ/এমএস