রেলওয়ের উপ-সহকারী প্রকৌশলী নিয়োগ পরীক্ষার ফল প্রকাশ

রেলওয়ের উপ-সহকারী প্রকৌশলী নিয়োগ পরীক্ষার ফল প্রকাশ
বাংলাদেশ রেলওয়ের ‘উপ-সহকারী প্রকৌশলী’ (দশম গ্রেড) পদের প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ হয়েছে। বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানায় সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)।
বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, লিখিত পরীক্ষায় প্রার্থী যে পদে এবং যে রেজিস্ট্রেশন নম্বরে পরীক্ষা দিয়েছেন, তার ভিত্তিতে সাময়িকভাবে নির্বাচিতদের তালিকা প্রকাশ করা হলো।
গত ২৬ মে লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থী তার আবেদনকৃত সব পদের জন্য সাময়িকভাবে উত্তীর্ণ হয়েছেন বলে বিবেচিত হবেন।
লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের তালিকা দেখুন এখানে
