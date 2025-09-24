সাত কলেজ
সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি অধ্যাদেশে ‘আপত্তি’, মানববন্ধনে শিক্ষকরা
রাজধানীর সরকারি ৭ কলেজ নিয়ে প্রস্তাবিত নতুন ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটির অধ্যাদেশ জারির উদ্যোগে আপত্তি জানিয়ে মানববন্ধন করেছেন কলেজগুলোর শিক্ষকরা। বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) দুপুর ১২টার দিকে একযোগে সাতটি কলেজ ক্যাম্পাসে এ কর্মসূচি করা হয়।
কলেজগুলো হলো- ঢাকা কলেজ, ইডেন মহিলা কলেজ, শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ, কবি নজরুল কলেজ, বেগম বদরুন্নেসা মহিলা কলেজ, বাঙলা কলেজ ও সরকারি তিতুমীর কলেজ।
মানববন্ধনে শিক্ষকরা বলেন, প্রস্তাবিত কাঠামো বাস্তবায়িত হলে কলেজগুলোর উচ্চশিক্ষা ও নারী শিক্ষার সংকোচন হবে। একই সঙ্গে কলেজগুলোর স্বতন্ত্র কাঠামো ও ঐতিহ্য বিলুপ্ত হবে। বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তাদের (শিক্ষক) পদও বিলুপ্ত হওয়ার আশঙ্কা আছে। প্রকারান্তরে শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ হবে।
তারা আরও বলেন, সাত কলেজের জন্য একটি বিশ্ববিদ্যালয় হোক সেটির বিপক্ষে তারাও নন। কিন্তু সে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস অবশ্যই পৃথক স্থানে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সে বিশ্ববিদ্যালয়টি হবে অধিভুক্তিমূলক। কোনোভাবেই কলেজের সম্পদের মালিকানা প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে হস্তান্তর করা যাবে না। বরং তা কলেজগুলোর নামে অক্ষুণ্ন রাখতে হবে।
মানববন্ধন থেকে শিক্ষকদের পক্ষ থেকে ১১ দফা দাবির কথা জানানো হয়। সেগুলোর মধ্যে অন্যতম সাত কলেজের নাম বা কাঠামো পরিবর্তন করে কোনো অনুষদে অথবা স্কুলে রূপান্তর করা যাবে না; কলেজের লোগোসহ স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি নিজ নিজ কলেজের নামে অক্ষুণ্ন রাখতে হবে; বিদ্যমান কোনো বিষয় বিয়োজন করা যাবে না। প্রয়োজনে প্রস্তাবিত ‘ঢাকা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়’–এর ক্যাম্পাস অবশ্যই পৃথক স্থানে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সাত কলেজকে পরীক্ষাগার বা গিনিপিগ বানিয়ে কোনো পরীক্ষামূলক বিশ্ববিদ্যালয় মডেল চাপিয়ে দেওয়া যাবে না ইত্যাদি।
সরকারি তিতুমীর কলেজে শিক্ষকদের মানববন্ধনে অংশ নেন সাত কলেজের শিক্ষক পরিষদের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক এম এম আতিকুজ্জামান। তিনি বলেন, এত বিশ্ববিদ্যালয় থাকতে এ সাত কলেজের দিকে কেন নজর দেওয়া হলো? স্বার্থান্বেষী মহল চাচ্ছে সাতটা কলেজকে ভ্যানিশ করে দেওয়ার জন্য; এরপর বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে তারা চালু করবে। শিক্ষার বাণিজ্য বাড়বে।
জানা যায়, শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের মুখে সরকারি সাত কলেজের অধিভুক্তি বাতিল করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। এরপর সাত কলেজ নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয় সরকার। এরই মধ্যে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে একাধিক সভা করে ইউজিসি এ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তাবিত নাম ‘ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি’ বা ‘ঢাকা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়’ চূড়ান্ত করেছে।
অন্যদিকে সরকারি সাত কলেজে কর্মরত শিক্ষকরা মূলত শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তা। সরকারি সাত কলেজ নিয়ে স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় হলে তাদের সবাই সেখানে শিক্ষক হিসেবে খাকতে পারবেন না। ফলে শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তা শিক্ষকরা কলেজগুলোকে আলাদা রেখে একটি কাঠামো গঠনের দাবি জানিয়ে সম্প্রতি মাঠে নেমেছেন। তারা ইউজিসির সামনে অবস্থান কর্মসূচি করে দাবি-দাওয়া জানিয়েছেন।
শিক্ষকদের পর এবার কলেজগুলোর উচ্চমাধ্যমিকের শিক্ষার্থীরাও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করে মাঠে নেমেছে। অন্যদিকে স্নাতক পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি নামে পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাদেশ জারির দাবিতে আন্দোলন করছেন। ফলে সাত কলেজ নিয়ে এখন শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের দুই পক্ষ মিলিয়ে ত্রিমুখী অবস্থান দেখা যাচ্ছে, যা কলেজগুলোর বিদ্যমান সংকটকে আরও জটিল করে তুলেছে।
