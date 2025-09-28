৪৭তম বিসিএসের প্রিলির ফল কখন, কী বলছে পিএসসি
৪৭তম বিসিএসের প্রিলিমিনারি পরীক্ষার ফলাফল আজ রোববার প্রকাশ করা হবে বলে জানিয়েছিল সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)। ফলাফলের অপেক্ষায় দিন পার করেছেন পৌনে ৪ লাখ চাকরিপ্রার্থী। তবে রোববার (২৮ সেপ্টেম্বর) রাত পৌনে ৮টা পর্যন্ত ফল প্রকাশ করা হয়নি।
কখন ফল প্রকাশ করা হবে, তা জানতে অধীর আগ্রহে রয়েছেন চাকরিপ্রার্থীরা। এ নিয়ে জানতে চাইলে পিএসসির জনসংযোগ কর্মকর্তা এস এম মতিউর রহমান জাগো নিউজকে বলেন, ‘আমি যতটুকু জানি, আজই ফল প্রকাশ করা হবে। হয়তো কিছুটা রাত হতে পারে।’
তিনি বলেন, ‘ঠিক রাত কয়টায় ফল প্রকাশ করা হবে, তা বলতে পারছি না। আমাকে কমিশনের পক্ষ থেকে অফিসে থাকতে বলা হয়েছে। সে কারণে ধারণা করছি, আজ রাতেই ফল প্রকাশ করা হবে।’
গত ১৯ সেপ্টেম্বর ৪৭তম বিসিএসের প্রিলিমিনারি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকাসহ দেশের আট বিভাগীয় শহরের ২৫৬ কেন্দ্রে এ পরীক্ষা নেওয়া হয়। এতে অংশ নিতে আবেদন করেন ৩ লাখ ৭৪ হাজার ৭৪৭ জন চাকরিপ্রার্থী। তবে পরীক্ষায় কত শতাংশ প্রার্থী অংশ নিয়েছেন, সে তথ্য জানায়নি পিএসসি।
২০২৪ সালের ২৮ নভেম্বর ৪৭তম বিসিএসের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে পিএসসি। ৪৭তম বিসিএসে মোট শূন্য ক্যাডার পদের সংখ্যা ৩ হাজার ৪৮৭। এছাড়া নন-ক্যাডার পদের সংখ্যা ২০১টি। এই বিসিএস থেকে মোট ৩ হাজার ৬৮৮ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে।
