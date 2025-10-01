  2. শিক্ষা

রাজনৈতিক দুষ্টচক্র শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দখলে নিয়েছে: শিক্ষা উপদেষ্টা

প্রকাশিত: ০২:২১ পিএম, ০১ অক্টোবর ২০২৫
ঢাকা আলিয়া মাদরাসার প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন শিক্ষা উপদেষ্টা/ছবি: সংগৃহীত

দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো রাজনৈতিক দুষ্টচক্র দখলে নিয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন শিক্ষা উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. চৌধুরী রফিকুল (সি আর) আবরার। অন্তর্বর্তী সরকার এ দুষ্টচক্রের দখলমুক্ত করতে কিছু নীতিমালা ও নিয়ম করছে। এতে শিগগির রাজনৈতিক দুষ্টচক্রের বদলে সমাজসেবী, শিক্ষানুরাগীরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে আবার নিঃস্বার্থভাবে এগিয়ে আসার সুযোগ পাবেন বলেও আশা প্রকাশ করেছেন তিনি।

বুধবার (১ অক্টোবর) দুপুরে ঢাকা আলিয়া মাদরাসার ২৪৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

শিক্ষা উপদেষ্টা বলেন, অতীতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে সমাজের মহৎ ও ধনী ব্যক্তিদের বড় রকমের ভূমিকা ছিল। এলাকাবাসী সকলে মিলেও স্কুলের উন্নয়নে অনেক কাজ করতেন। পরবর্তীকালে রাজনীতির যে দুষ্টচক্র, তারা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো দখলে নিয়ে নিয়েছে। এ দখলের কারণে যারা সমাজসেবার কাজ করেন; শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে নিজ উদ্যোগে কাজ করতেন; তারা নিরুৎসাহিত হয়েছেন। শিক্ষার উন্নয়নকাজ থেকে নিজেদের গুটিয়ে নিয়েছেন। তারা আর এগুলোতে জড়িয়ে ঝামেলায় পড়তে চান না। ফলে সব দায়ভার শুধু সরকারের কাঁধে পড়েছে।

অ্যালামনাইরাও নিজ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্ক এড়িয়ে চলার পরিস্থিতিতে পড়েন উল্লেখ করে অধ্যাপক সিআর আবরার বলেন, ‘একইভাবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে পাস করে যারা চলে যান, তারা বিভিন্ন ভালো জায়গায় চাকরি করেন; কিংবা নিজ নিজ ক্ষেত্রে সফল; তারাও কিন্তু অ্যালামনাই হিসেবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে ভূমিকা রাখতেন। কিন্তু ওই যে রাজনৈতিক দুষ্টচক্রের দখলের কারণে তারাও নিজেদের গুটিয়ে নিয়েছেন। কারণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বড় রকমের নিয়ন্ত্রণ চলে গেছে রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্কিত ব্যক্তিদের হাতে। তারাই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে নিজের ব্যক্তিগত সম্পদ হিসেবে কুক্ষিগত করে ফেলেছেন।

‘সেজন্য আমরা কিছু নতুন নীতিমালা-নিয়ম করছি, যাতে প্রকৃত সমাজসেবী ও শিক্ষানুরাগীরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে আবারও এগিয়ে আসার সুযোগ পান এবং ভূমিকা রাখতে পারেন। আশা করি, খুব শিগগিরই এর ফল আমরা দেখতে পারবো’ -যোগ করেন শিক্ষা উপদেষ্টা।

