বইমেলায় সুপ্রিম কোর্টের স্টলে পাওয়া যাচ্ছে যেসব বই

অমর একুশে বইমেলায় বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের স্মারক-প্রকাশনাসমূহ প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়েছে। বাংলা একাডেমি চত্বরের বাংলা একাডেমির স্থায়ী পুস্তক বিক্রয়কেন্দ্র সংলগ্ন কর্নারে এসব প্রকাশনা প্রদর্শন করা হচ্ছে।

যেসব বই প্রদর্শন করা হচ্ছে সেগুলো হলো-গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান ও বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন স্মরণিকা, মুজিববর্ষ স্মারক প্রকাশনা ‘বঙ্গবন্ধু ও বিচার বিভাগ’, Mujib Year Commemorative Publication, ‘BANGABANDHU AND THE JUDICIARY’ Fifty Years’ (1972-2022), Literature & Legacy, Supreme Court of Bangladesh, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট ৫০ বছরের পথচলা, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট- স্থান, স্থাপত্য ও প্রতিবেশ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের ১৯৭২ এর মূল সংবিধান (সুদৃশ্য পাটের মোড়ক), THE CONSTITUTION OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF BANGLADESH, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের ১৯৭২ এর মূল সংবিধান (লাল বোর্ডের মোড়ক), গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের ১৯৭২ এর মূল সংবিধান (পেপারব্যাক), বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট স্মারক ডাকটিকিট এবং বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের স্মারক নোট।

সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃপক্ষ জানায়, সুপ্রিম কোর্টের স্মারক-প্রকাশনাসমূহ আইন ও বিচারব্যবস্থার ইতিহাস এবং ঐতিহ্যের একেকটি প্রামাণ্য দলিল। দেশের বিচার-ইতিহাসে গত ৫০ বছরে দেশের শীর্ষ এ আদালতের দ্বারা তৈরি হয়েছে যে আইনি ভাষা এবং এ আদালতের সৃজিত যে প্রোজ্জ্বল উত্তরাধিকার এ গ্রন্থসমূহের পাতায় পাতায় সোনালি উৎসারে উৎকীর্ণ রয়েছে তার জ্যোতিচিহ্ন।

এফএইচ/এমআইএইচএস/এএসএম