শাহরুখ ও তার ছেলের বিরুদ্ধে মামলা খারিজ

প্রকাশিত: ০৩:৩২ পিএম, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
শাহরুখ খান ও আরিয়ান খান

বলিউড বাদশাহ শাহরুখ খান ও তার ছেলে আরিয়ান খানের বিরুদ্ধে দায়ের করা মানহানির মামলা দিল্লি হাইকোর্টে খারিজ হয়ে গেছে। মামলাটি দায়ের করেছিলেন ভারতের এনসিবি’র প্রাক্তন কর্মকর্তা সমীর ওয়াংখেড়। তার অভিযোগ ছিল ওয়েব সিরিজ ‘ব্যাডস অফ বলিউড’-এ তাকে ব্যঙ্গাত্মকভাবে দেখানো হয়েছে।

এই অভিযোগ করে মানহানি হয়েছে দাবি করে শাহরুখ ও তার ছেলের কাছে ২ কোটি রুপি ক্ষতিপূরণ চেয়েছিলেন ওই কর্মকর্তা।

শুক্রবার শুনানি শেষে বিচারপতি পুরুষেন্দ্র কুমার কৌরব স্পষ্টভাবে বলেন, ‌‘আপনার আবেদন গ্রহণযোগ্য নয়। আমি মামলার আবেদনটি খারিজ করছি।’

ওয়াংখেড়ের আইনজীবী সন্দীপ শেঠি আদালতে বলেন, সিরিজটি দিল্লি সহ সারাদেশে প্রদর্শিত হচ্ছে এবং মিমসের মাধ্যমে অভিযোগকারীর সম্মান ক্ষুণ্ণ হয়েছে। তবে আদালত এ অভিযোগ মানতে নারাজ। আদালতের পর্যবেক্ষণ, অভিযোগকারী যদি প্রমাণ দেখাতে পারতেন যে দিল্লিতে তার প্রচুর ক্ষতি হয়েছে, তবে বিবেচনা করা যেত।

শুনানি শেষে ওয়াংখেড়ের আইনজীবী মামলার আবেদন সংশোধনের সময় প্রার্থনা করেন। সেটি আদালত মঞ্জুর করেছেন। এখন মামলার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে সংশোধিত আবেদনের ওপর।

