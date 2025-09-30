  2. বিনোদন

নতুন চমক দিতে তৈরি ‘অ্যানিমেল’ সিনেমার তৃপ্তি

বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৬:৫৮ পিএম, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
নতুন চমক দিতে তৈরি ‘অ্যানিমেল’ সিনেমার তৃপ্তি।

বলিউডপ্রেমীদের জন্য আসছে বড় চমক। হিন্দি সিনেমার নতুন প্রজন্মের জনপ্রিয় তারকা ‘অ্যানিমেল’খ্যাত তৃপ্তি দিমরি এবার বড়পর্দায় ফুটিয়ে তুলতে যাচ্ছেন কিংবদন্তি নায়িকা পারভীন ববিকে। খবরটি বেশ অনেকদিন ধরেই ঘুরে বেড়াচ্ছে। তবে নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে, ২০২৬ সালের প্রথম প্রান্তিকেই শুরু হবে এই জীবনীভিত্তিক সিরিজের শুটিং। কাজ শুরু করতে তৈরি তৃপ্তি।

এটি পরিচালনার দায়িত্বে থাকছেন ‘মার্গারিটা উইথ আ স্ট্র’ খ্যাত নির্মাতা শোনালি বোস। নেটফ্লিক্সে মুক্তি পেতে যাওয়া এই সীমিত পর্বের সিরিজের প্রযোজনা করবেন স্নেহা রাজানি। বর্তমানে চলছে প্রি-প্রোডাকশনের কাজ। মার্চ থেকেই ক্যামেরার সামনে দাঁড়াবেন তৃপ্তি।

অন্যদিকে, তৃপ্তি দিমরি সম্প্রতি আলোচনায় রয়েছেন একের পর এক চ্যালেঞ্জিং চরিত্রে অভিনয়ের জন্য। এবার কিংবদন্তি পারভীন ববির জটিল অথচ বর্ণময় জীবনকে রূপালি পর্দায় ফুটিয়ে তোলার চ্যালেঞ্জ নিয়েছেন তিনি।

সিনেজগতের অনেকে মনে করছেন, এই চরিত্রে অভিনয় করে তৃপ্তি তার ক্যারিয়ারের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারেন। দর্শকরাও অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন তাকে পারভীন ববির রূপে দেখার জন্য।

একসময় বলিউডের পর্দা কাঁপানো অভিনেত্রী পারভীন ববি

প্রসঙ্গত, সর্বকালের সেরা আবেদনময়ী আইকনদের প্রথম বিশজনের একজন ভাবা হতো পারভিন ববিকে। ১৯৭৩ সালে মডেল হিসাবে তার পেশাদারি জীবন শুরু। সেখান থেকেই অভিনয় জগতে। টাইম ম্যাগাজিনের কভারে খোলামেলা পোজ দিয়ে ঝড় তুলেছিলেন। এর পর বলিউড দুনিয়ায় সেক্স অ্যাপিল নিয়ে দারুণ সময় পার করেন ববি।

১৯৭২ থেকে ১৯৮৩ পর্যন্ত বলিউডে একপ্রকার দাপিয়ে বেড়িয়েছেন পারভিন ববি। মজবুর, নমক হালাল, কালা পাত্থার, দিওয়ার, অমর আকবর অ্যান্টনি, শান এসব ছবির জন্য অনেক অনেক দিন তিনি সিনেমা দর্শক মনে জেগে থাকবেন। সে সময়েও এসব সিনেমাতে অভিনয়ের জন্য প্রশংসা কুড়ান পারভিন। বড় বড় অভিনেতাদের সঙ্গে অভিনয়ের সুযোগ ঘটে তার। সাহসী পোশাকের ব্যাবহার করে তৎকালীন হিন্দি সিনেমাতে নতুন স্টাইলের শুরু করেন।

হঠাৎ করে জড়িয়ে পড়েন পরিচালক মহেশ ভাটের সঙ্গে গোপন সম্পর্কের বিতর্কে। মাদকে আসক্ত হয়ে পড়েন, ফলে ভুগতেও হয় তাকে। তারপর ধীরে ধীরে লোক চক্ষুর আড়ালে চলে যান পারভিন। অবশেষে ২০০৫ সালে মুম্বাইয়ের ফ্লাটে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায় তাকে।

অসাধারণ সুন্দরী ও আবেদনময়ী এই অভিনেত্রীর অভিনয়ের থেকেও তার ব্যক্তিগত জীবন নিয়েই মানুষজনের আগ্রহ ছিল বেশি। মহেশ ভাটের সঙ্গে তার দুর্দান্ত প্রেমের সম্পর্ক ভেঙে যাওয়ার পর তিনি সিজোফ্রেনিয়ায় আক্রান্ত হন।

