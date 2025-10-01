আবারও মা হচ্ছেন সোনম কাপুর
বলিউডের জনপ্রিয় অভিনেত্রী সোনম কাপুর আবারও মাতৃত্বের আনন্দ উপভোগ করতে যাচ্ছেন। সূত্রে জানা গেছে, সোনম কাপুর এবং তার স্বামী আনন্দ আহুজা দ্বিতীয় সন্তানের অপেক্ষায় রয়েছেন। দম্পতি ২০১৮ সালের মে মাসে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। এরপর তাদের প্রথম সন্তান ভায়ু কাপুর আহুজা ২০২২ সালের আগস্টে জন্মগ্রহণ করে।
জানা গেছে, সোনম বর্তমানে গর্ভাবস্থার দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে রয়েছেন। এই খবরে উভয় পরিবারই অত্যন্ত আনন্দিত।
দম্পতির কাছাকাছি থাকা সূত্র আরও জানিয়েছেন, শিগগিরই এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আসতে পারে।
প্রথম গর্ভাবস্থার সময় সোনম অসাধারণ ফটোশুটের মাধ্যমে মাতৃত্বকালীন ফ্যাশন দেখিয়েছিলেন। তার অনন্য স্টাইলের জন্য তিনি নতুন মানদণ্ড স্থাপন করেছেন। এবারের গর্ভাবস্থাতেও তিনি ফ্যাশনের জগতে নজর কাড়বেন বলে ধারণা করা হচ্ছে।
সোনম সম্প্রতি ইনস্টাগ্রামে লিখেছেন, ‘মাতৃত্বের প্রাক্কালে এবং আমার জন্মদিনের আগমুহূর্তে আমি আমার অনুভূতির প্রতিফলন ঘটাচ্ছি। আমি মনে করি গর্ভবতীরা সবসময়ই শক্তিশালী, সাহসী ও সুন্দর।’
বর্তমানে সোনম কাপুর এবং আনন্দ আহুজা লন্ডন, দিল্লি ও মুম্বাইতে মিলিয়ে অবস্থান করছেন। তারা একে অপরের সঙ্গে মানসম্মত সময় কাটানোর পাশাপাশি সোনমের কর্মজীবনেও ভারসাম্য রাখার চেষ্টা করছেন।
এলআইএ/এএসএম