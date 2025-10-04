জুবিনের মৃত্যুতে চাঞ্চল্যকর তথ্য দিলেন গ্রেফতার হওয়া শেখরজ্যোতি

জুবিনের মৃত্যুতে চাঞ্চল্যকর তথ্য দিলেন গ্রেফতার হওয়া শেখরজ্যোতি
‘জুবিন গার্গ সাঁতার জানত। তাই পানিতে ডুবে মৃত্যু হওয়া অসম্ভব…!’ গ্রেফতারের পর পুলিশের জেরায় এমন চাঞ্চল্যকর তথ্য দিয়েছেন জুবিনের টিমের ড্রামার শেখরজ্যোতি গোস্বামীর। শুধু তাই নয় প্রয়াত শিল্পীর ম্যানেজার সিদ্ধার্থ শর্মার বিরুদ্ধে বিস্ফোরক তথ্য দিয়েছেন ‘এসআইটি’ (স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিম) কর্মকর্তাদের কাছে।
সিঙ্গাপুরে নর্থ-ইস্ট ফেস্টিভ্যালে যোগ দিতে গিয়ে গত ২০ সেপ্টেম্বর সাঁতার কাটার সময়ে রহস্যজনকভাবে মৃত্যুবরণ করেন জুবিন গার্গ। বিদেশের মাটিতে আসামের ভূমিপুত্রের এমন আকস্মিক মৃত্যুতে অনেকেই ষড়যন্ত্রের গন্ধ পেয়েছেন! এর ভিত্তিতেই মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মার নির্দেশে জুবিন গার্গের মৃত্যুতদন্তের জন্য সম্প্রতি ‘এসআইটি’ গঠন করে আসাম সরকার।
গত ২৫ সেপ্টেম্বর ‘এসআইটি’ কর্মকর্তারা প্রথম গ্রেফতার করেন জুবিনের টিমের ড্রামার শেখরজ্যোতি গোস্বামীকে। অন্যদিকে ১ অক্টোবর গ্রেফতার করা হয় জুবিনের ম্যানেজার সিদ্ধার্থ শর্মা ও নর্থ-ইস্ট ফেস্টিভ্যালের আয়োজক শ্যামকানু মহন্তকে। শুক্রবার গ্রেফতার হন টিমের গায়িকা অমৃতপ্রভ মহন্ত। এবার ‘এসআইটি’ কর্মকর্তাদের জেরার মুখে বিস্ফোরক তথ্য দিয়েছেন শেখরজ্যোতি। সম্প্রতি তার বয়ান রেকর্ড করা হয়েছে।
‘এসআইটি’ তদন্তকারীদের জেরার মুখে ড্রামার শেখরজ্যোতি জানিয়েছেন, ‘সিঙ্গাপুরে প্যান প্যাসিফিক হোটেলে জুবিনের সঙ্গে ছিল তার ম্যানেজার সিদ্ধার্থ শর্মা। তবে গায়কের মৃত্যুর ঠিক আগে সিদ্ধার্থ ভীষণ রহস্যজনক আচরণ করছিল। এখানেই শেষ নয়! জুবিনের টিমের ড্রামারের আরও বিস্ফোরক দাবি, মৃত্যুর দিন ম্যানেজার সিদ্ধার্থ এক প্রকার জোর করেই বোটের গতিবিধি নিজের নিয়ন্ত্রণ রেখেছিল। এমনকি বোটচালককেও সেখান থেকে সরিয়ে দিয়ে বাকি সব যাত্রীদের জীবন ঝুঁকির মুখে ফেলে দেয়। আর কেউ যাতে এ বিষয়ে নাক না গলায়, সেই নির্দেশও দিয়েছিল অন্য আরেকজনকে। জলের মধ্যে জুবিনদার যখন শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল, তখন তার ম্যানেজার চিৎকার করে বলেছিল- ওকে ছেড়ে দাও।’
শেখরজ্যোতি তদন্তকারীদের কাছে আরও জানান, জুবিনদা নিজে ভালো সাঁতারু ছিল। ও আমাকে আর শর্মাকে সাঁতার কাটা শিখিয়েছে। তার পক্ষে পানিতে ডুবে মরে যাওয়া সম্ভব নয় কোনোভাবেই। শ্যামকানু মোহন্তের সঙ্গে শলা-পরামর্শ করে সিদ্ধার্থ শর্মাই জুবিনদাকে বিষ খাইয়েছে। এবং ইচ্ছে করেই সিঙ্গাপুরকে বেছে নিয়েছিল। এমনকি সিদ্ধার্থ কাউকে ওই বোটের ভিডিও শেয়ার করতেও মানা করেছিল।’
জুবিনের মৃত্যুতে আসাম পুলিশ এরই মধ্যে শ্যামকানু মোহন্ত এবং ম্যানেজার সিদ্ধার্থ শর্মার বিরুদ্ধে খুনের মামলা করে। গত বুধবার দিল্লি থেকে গ্রেফতার করা হয় তাদের। তাদের ১৪ দিনের পুলিশের হেফাজতে থাকার নির্দেশ দিয়েছে গুয়াহাটি কোর্ট।
এদিকে সিদ্ধার্থ শর্মার বয়ানে সন্তুষ্ট নন তদন্তকারীরা। যুক্তিসাপেক্ষে কোনো তথ্য-প্রমাণ তিনি হাজির করতে পারেননি বলেই জানা গেছে। এরপরই শেখরজ্যোতিকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ। তাতেই চাঞ্চল্যকর দাবি করেন জুবিন গার্গের টিমের ড্রামার। অন্যদিকে ‘মিথ্যে মামলায় ফাঁসানো’র অভিযোগ তুলে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন নর্থ-ইস্ট ফেস্টিভ্যালের উদ্যোক্তা শ্যামকানু মোহন্ত।
