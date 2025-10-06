জুবিন স্মরণে হাতির নাম হলো মায়াবিনী

জুবিন স্মরণে হাতির নাম হলো মায়াবিনী
আসামের রাজপুত্র খ্যাত জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী জুবিন গার্গের অকাল মৃত্যুতে গোটা ভারত শোকস্তব্ধ। তার মৃত্যু প্রায় আড়াই সপ্তাহ পেরিয়ে গেলেও ভক্তরা সমাধিস্থলে শ্রদ্ধা জানানোর জন্য আসছেন। আসাম, হিন্দি, বাংলাসহ একাধিক ভাষার গান গেয়েছেন জুবিন। গান ছাড়াও তিনি পশু-প্রাণীর প্রতি ছিলেন অত্যন্ত সহানুভূতিশীল।
এই মহা গায়কের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে অভিনব উদ্যোগ নিয়েছে আসাম সরকার। কাজিরাঙা জাতীয় উদ্যানের সদ্যজাত একটি হাতির বাচ্চার নামকরণ করা হয়েছে জুবিনের একটি জনপ্রিয় গানের নামে। নামটি হলো ‘মায়াবিনী’।
শনিবার (৪ অক্টোবর) বিশ্ব পশু দিবসে কাজিরাঙা জাতীয় উদ্যানে জন্ম নেয় এক হাতিশাবক। জঙ্গলের সবচেয়ে আদুরে হাতি কুঁয়ারি মা এদিন সন্তানকে পৃথিবীতে এনেছেন। আশেপাশের আনন্দের পরিবেশ যেন পরিবারে নতুন অতিথির আগমনকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে।
আসামের বনমন্ত্রী চন্দ্র মোহন পাটোয়ারি সামাজিক মাধ্যমে পোস্টের মাধ্যমে জানিয়েছেন, ‘হাতি শাবকটির নামকরণ করা হয়েছে ‘মায়াবিনী’। এটি জঙ্গলের জীবনযাত্রায় নতুন এক আলোর সঞ্চার করছে।’
উল্লেখ্য, জুবিন গার্গের মৃত্যু মর্মান্তিকভাবে ঘটে ১৯ সেপ্টেম্বর সিঙ্গাপুরে স্কুবা ডাইভিং করার সময়। নর্থ-ইস্ট ফেস্টিভ্যালে যোগ দিতে গিয়ে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন গায়ক। তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হলেও শেষরক্ষা হয়নি। মৃত্যুর পেছনে বিষ প্রয়োগের সম্ভাবনার কথাও শোনা যাচ্ছে।
এলআইএ/এমএস