১২ দিন পর মৃত্যুর কাছে হার মানলেন গায়ক রাজবীর

১২ দিন পর মৃত্যুর কাছে হার মানলেন গায়ক রাজবীর
সড়ক দুর্ঘটনার শিকার গায়ক রাজবীর জওয়ান্দা মারা গেছেন। প্রায় ১২ দিন মৃত্যুর সঙ্গে লড়াইয়ের পর বুধবার (৮ অক্টোবর) ভারতের মোহালির ফোর্টিস হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে জনপ্রিয় পাঞ্জাবি এ গায়ক ও অভিনেতার বয়স হয়েছিল ৩৫ বছর।
হিন্দুস্তান টাইমসের প্রতিবেদনে বলা হয়, গত ২৭ সেপ্টেম্বর হিমাচল প্রদেশের বাদ্দির কাছে ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনার শিকার হন রাজবীর। মোটরসাইকেলে করে যাওয়ার সময় একটি গবাদি পশুর সঙ্গে সংঘর্ষে গুরুতর আহত হন তিনি। মাথা ও মেরুদণ্ডে মারাত্মক আঘাত পান এ গায়ক।
দুর্ঘটনার পর থেকেই তার শারীরিক অবস্থা সংকটাপন্ন ছিল। চিকিৎসকদের মতে, রাজবীরের স্নায়বিক কার্যক্রম খুবই সীমিত হয়ে পড়েছিল। নিবিড় পর্যবেক্ষণে ও লাইফ সাপোর্টে রেখেও উন্নতি হয়নি। অবশেষে মৃত্যুর কাছে হার মানেন তিনি।
রাজবীরের অকাল মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে পাঞ্জাবি সংগীতজগতে ও ভক্ত-শুভাকাঙ্ক্ষীদের মাঝে।
২০১৪ সালে ‘মুন্ডা লাইক মি’ একক গান দিয়ে সংগীতজীবন শুরু করেন রাজবীর জওয়ান্দা। প্রাণবন্ত কণ্ঠে গানের জন্য দ্রুত জনপ্রিয়তা অর্জন করেন তিনি।
এক দশকের ক্যারিয়ারে তিনি উপহার দিয়েছেন ‘তু দিস পেন্দা’, ‘খুশ রেহা কর’, ‘সর্দারী’, ‘সার্নাম’, ‘আফরিন’, ‘ভূমি মালিক’, ‘ডাউন টু আর্থ’ ও ‘কাঙ্গানি’-এর মতো অসংখ্য হিট গান।
গান ছাড়াও অভিনয় করেছেন কয়েকটি জনপ্রিয় পাঞ্জাবি সিনেমায়। ২০১৮ সালে ‘সুবেদার জোগিন্দর সিং’, ২০১৯ সালে ‘জিন্দ জান’ ও ‘মিন্দো তাসিলদারনি’ ছবিতে তাকে দেখা গেছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায়।
তার মৃত্যুতে ভারতের সংগীত ও চলচ্চিত্র অঙ্গনে এক শূন্যতার সৃষ্টি হলো, যা সহজে পূরণ হওয়ার নয়।
এলআইএ/এমএস