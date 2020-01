ট্রলের উচিত জবাব দিলেন দীপিকা

ভারতের এনআরসি (জাতীয় নাগরিকপঞ্জি) ও সিএএ (নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন) নিয়ে জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া ও জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার ঘটনার প্রতিবাদে শামিল হয়েছিলেন বলিউড অভিনেত্রী দীপিকা পাড়ুকোন। এ কারণে তিনি সমালোচনার মুখে পড়েন।

ঘটনাটি ঘটে তার নতুন সিনেমা ‘ছপাক’ মুক্তির কয়েক দিন আগে। ফলে সিনেমাটির আইএমডিবি রেটিংয়ে তার প্রভাব পড়েছিল। শিক্ষার্থীদের পাশে দাঁড়ানোই একদল দর্শক আইএমডিবিতে ডাউন রেটিং দেয়া শুরু করে। এমনকি ‘ছপাক’ বয়কট করার আহ্বানও জানায় ভারতের ক্ষমতাসীন দল ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) ডানপন্থী কয়েকজন নেতা।

তবে এ ঘটনায় দীপিকার ভাবনা-চিন্তায় কোনো ছেদ ঘটেনি। সম্প্রতি তার কথায় তা স্পষ্ট হয়ে গেল। দীপিকার এক ফ্যানক্লাব তাদের ট্যুইটারে তার একটি ভিডিও শেয়ার করেছে। সেই ভিডিওতে দীপিকা স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, নিন্দুকেরা আইএমডিবি রেটিং পাল্টে দিলেও তার ভাবনা-চিন্তাকে কোনোভাবেই পাল্টে দিতে পারেনি।

এনআরসি ও সিএএর প্রতিবাদ করায় জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া ও জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা চালায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। এ হামলার ঘটনায় প্রতিবাদ জানিয়ে শিক্ষার্থীদের পাশে দাঁড়ান জনপ্রিয় অভিনেত্রী দীপিকা পাড়ুকোনসহ অন্যান্যরা।

Deepika’s comment to all Bhakts and fascists downvoting Chhapaak - “ Unho ne meri IMDB rating badli hai, mera mann nahi “ you go girl @deepikapadukone pic.twitter.com/Grvpiaub2G