সালমান খানকে বিয়ে করতে বললেন শিল্পা শেট্টি

View this post on Instagram

#WeekendKaVaar pe #Nikamma aur thumkon ka tadka lagaane aayi hai @theshilpashetty lekar @shirleysetia aur @abhimanyud ko! Watch this tonight at 9 PM. Anytime on @voot @vivo_india @beingsalmankhan #BiggBoss13 #BiggBoss #BB13 #SalmanKhan