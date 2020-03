সোনমকে দেখেই ভয় পেয়ে গেলেন ভক্তরা

View this post on Instagram

नमस्कार कोरोना वायरस के चलते मेरी आप सबसे अपील है कि अपने तथा दूसरों के बचाव के लिए कुछ चीजों का ध्यान रखें। जब तक बहुत आवश्यक ना हो, तब तक ट्रेन से गैर ज़रूरी यात्राएं ना करें। रेलवे स्टेशन और प्लेटफॉर्म पर जहां अधिक भीड़ होती है वहां इंफेक्शन फैलने का खतरा भी अधिक होता है इसीलिए अपनी तथा दूसरों की सुरक्षा के लिए इन स्थानों पर जाने से बचें तथा अपनी ट्रेन यात्राओं को पोस्टपोन कर दें। आप जहां भी हैं, वहीं रहिए। आपका ये कदम कोरोना को फैलने से रोकने में सहायक होगा। Namaskar Corona Virus ke chalte meri aap sabse appeal hai ki apne tatha doorso ke bachav ke liye kuch cheeze ka dhyaan rakhe. Jab tak bahut aavashyak na ho, tabh tak train se gair zaroori yaatraayein na kare. Railway station aur platform par jaha aadhik bheedh hoti hai waha infection phailne ka khatra bhi aadhik hota hai. Isliye apni tatha doosro ki suraksha ke liye in sthaano par jaane se Bachein, tatha apni train yaatraaon ko postpone kar de. Aap jaha bhi hai wahi rahiye. Aapka yeh kadam corona ko phailne se rokne mein sahayak hoga. @PiyushGoyalOfficial @PMOindia