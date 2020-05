সময় কত খারাপ যে শাহরুখকেও গান গাইতে হয়

অভিনয়ে তিনি বলিউড বাদশাহ। কিন্ত গানের গলা তার বরাবরই খারাপ। নিজেই নিজের গান গাওয়া নিয়ে বহুবার মজা করেছেন। এবার সেই শাহরুখ খানই কী না সবার জন্য গান গাইলেন বেশ আয়োজন করে।

বলিউডের জনপ্রিয় র‍্যাপার ও সংগীত পরিচালক বাদশা’র কম্পোজিশনে প্রকাশ হলো এসআরকে’র গান ‘সব সহি হো জায়েগা’। তবে নিছকই শখে গান গাননি শাহরুখ। এর পেছনে রয়েছে এক অনন্য উদ্দেশ্য।

করোনা সংকটে দুঃস্থ-অসহায়দের জন্য ত্রাণ সংগ্রহে নেমেছে বলিউড। বলিউডের সেলেবরা মিলিয়েছেন কাঁধে কাঁধ। বিনা পারিশ্রমিকে কেউ গাইছেন গান, কেউ পড়ছেন কবিতা। সবটাই লাইভে।

আর এই লাইভ কনসার্টের নাম রাখা হয়েছে ‘আই ফর ইন্ডিয়া’। এই কনসার্টের জন্যই গান গাইলেন কিং খান।

স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিমায় গানের কথায় নিজেই নিজেকে নিয়ে মজা করতে ছাড়েননি শাহরুখ। তিনি বলেন, 'সময় এতটাই খারাপ চলছে যে এসআরকে’কেও গান গাইতে হচ্ছে।'

শাহরুখের এ গানটির বাড়তি পাওনা আব্রাম খানের ‘গেস্ট অ্যাপিয়ারেন্স’। যেখানে বাবার লাইভ গানে এসে আব্রাম বিরক্ত হয়ে বললেন, 'বাবা প্লিজ, গান থামাও।'

Extremely grateful to #IforIndia, @Its_Badshah & @cacklerraj for music, lyrics & for working overnight. Thanks Sunil for the edit. All so that I could sing. Ab bhai,lockdown mein mujhe gaate hue bhi jhelna padhega. AbRam is saying 'papa enough now!’ Par Sab Sahi Ho Jaayega! pic.twitter.com/T7eLzBuC9Q