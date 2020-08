আজও সুশান্তের অপেক্ষায় ঘুরে বেড়ায় কুকুরটি

অকালে চলে গেলেন বলিউড অভিনেতা সুশান্ত সিং রাজপুত। নিজ বাসাতেই তার ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। কেন আত্মহত্যা করলেন তিনি? কি অভিমানে চলে গেলেন এভাবে সুন্দর-সোনালি ক্যারিয়ার ও জীবনকে বিদায় জানিয়ে? সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজছে ভারতের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বিভাগ সিবিআই।

এদিকে সুশান্তের মৃত্যুর ২ মাস পার হয়ে গিয়েছে। তাকে ভোলেনি তার পরিবার ও অনুরাগীরা। এমনকি একটি কুকুর, যে কী না জানেই না সুশান্তের সঙ্গে কত খারাপ ঘটনা ঘটে গেছে। সে এখনো অপেক্ষা করে সুশান্ত ফিরে আসবে বলে!

সুশান্তের পরিবারের তরফে এমনই একটি ভিডিও শেয়ার করা হয়েছে যেখানে সেই কুকুরটিকে দেখা গেছে।

সুশান্তের প্রতীক্ষায় তার বাইকের চারপাশে ঘুরে বেড়ায় ‘ফাজ’ নামের এই পোষ্য।

সুশান্তের মৃত্যুর পর তার পরিবারের তরফে 'ইউনাইটেড ফর জাস্টিস' (united for justice) বলে একটি নতুন টুইটার অ্যাকাউন্ট খোলা হয়। যেখানে সুশান্ত সংক্রান্ত এবং তদন্ত সংক্রান্ত বিভিন্ন কিছু শেয়ার করা হচ্ছে। সেখানেই সম্প্রতি একটি ভিডিও শেয়ার করা হয়েছে, যেখানে দেখা যাচ্ছে ফাজ সুশান্তের বাইকের চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

সুশান্তের ওই বাইকটি তার পাটনার বাড়িতে রাখা রয়েছে। আর সেখানেই রয়েছে ফাজ। সুশান্তের পোষ্যটি আপাতত তার পরিবারের দেখাশোনাতে রয়েছে। মৃত্যুর দুমাস পরেও ফাজ তার প্রভুর অপেক্ষাতেই রয়েছে।

প্রসঙ্গত, ফাজের সঙ্গেই জড়িয়ে রয়েছে সুশান্তের বহু স্মৃতি। কাজের বাইরে ফাঁকা সময়ে সুশান্তকে ফাজের সঙ্গে সময় কাটাতে, খেলতে দেখা যেত।

“If you remember me, then I don't care if everyone else forgets.” #mylove #Fudge Kafka on the Shore #murakami pic.twitter.com/LZAURReLg7

শুধু ফাজই নয়, সুশান্তের ভাড়া নেওয়া লোনাওয়ালা ফার্ম হাউসে অভিনেতার আরও তিনটি কুকুর রয়েছে। যাঁদের নাম ‘অমর’, ‘আকবর’, ‘অ্যান্টনি’। সম্প্রতি এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে উঠে আসে এই তথ্য। ওই তিন কুকুরও সুশান্তের প্রতীক্ষায় রয়েছে বলে জানিয়েছেন লোনাওয়ালার ফার্ম হাউসের ম্যানেজার।

#Fudge looking for @itsSSR near his bike. The two used to share a ride quite often. #unitedforjustice pic.twitter.com/jMn2VEwsEt