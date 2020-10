নোরা ফাতেহির শরীরে অশালীন স্পর্শ, ভিডিও নিয়ে তোলপাড়

‘দিলবার দিলবার’ গানের রিমেকে কোমর দুলিয়ে দুনিয়া মাতিয়েছেন তিনি। তার নাচের তালে নেচেছে তরুণ প্রজন্ম। এই এক গানের সুবাদেই সুন্দরী নোরা ফাতেহির বেড়েছে জনপ্রিয়তা, ভক্ত সংখ্যা। এখন প্রতিনিয়িতই তাকে নিয়ে আলোচনা দেখা যায় সোশাল মিডিয়াতে। আর নোরাও হতাশ করছেন না একদমই। বিভিন্ন লোকেশনে নাচের ভিডিও দিয়ে মাতিয়ে রাখছেন তিনি।

তবে সম্প্রতি তার সঙ্গে ঘটে গেল এক অশালীন কান্ড। রিয়েলিটি শোয়ের মঞ্চে সহ বিচারক নোরা ফাতেহির শরীরে অশালীন স্পর্শ করেছেন। ডান্স মাস্টার টেরেন্স লুইসের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ উঠেছে।

সেই স্পর্শের একটি ভিডিও সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে মুহূর্তেই। আর তাতেই সমালোচনার ঝড় ওঠে, শোরগোল পড়ে যায়।

ওই ভিডিওতে দেখা যায় একটি রিয়েলিটি শোতে কোনো একজনের প্রতি মুগ্ধ হয়েছেন তিন বিচারক। তারা নিজেদের আসন ছেড়ে এসে তাকে সম্মান জানাতে দুই হাত সামনে নিয়ে মাথা ঝুঁকিয়ে প্রণাম করছেন। হাত সামনের দিকে নেয়ার সময় নোরার নিতম্বে হাত লেগে যায় সহ বিচারক লুইসের।

তবে এবার এবিষয়টি নিয়ে মুখ খুলেছেন ডান্স মাস্টার টেরেন্স লুইস। তিনি ভারতীয় সংবাদমাধ্যমকে জানান, নোরার প্রতি শ্রদ্ধার অভাব কখনোই ছিলো না। যে ভিডিওটি ভাইরাল হয়েছে সেটি যদি সত্যি হয়, তাহলে নোরা কেন সঙ্গে সঙ্গে কিছু বলেননি।

লুইস আরও বলেন, ‘আমি সারা জীবন মহিলাদের সম্মান করে এসেছি। এধরনের কাজ কখনো করিনি। কেউ বলতে পারবে না। এধরনের বিষয় একজন ১৭ বছরের ছেলেকে সুড়সুড়ি দেবে, ৪৫ বছর বয়সে এসে আমাকে এসব মানায় না।’

প্রসঙ্গত, এর আগে তার দিকে অশালীন ব্যবহারের অভিযোগ ওঠার পরপরই ইনস্টাগ্রামে একটি পোস্ট দিয়েছিলেন টেরেন্স লুইস। নোরা ফতেহি তাতে কমেন্টও করেছিলেন।

এদিকে সর্বভারতীয় চ্যানেলের ওই ডান্স রিয়েলিটি শোয়ে ইতিমধ্যেই নোরার জায়গায় ফিরে এসেছেন মালাইকা অরোরা। মালাইকা করোনা আক্রান্ত হওয়ার পর নোরা তার জায়গায় বিচারকের আসনে বসেছিলেন।

দেখুন সেই ভিডিওটি :

#NoraFatehi Ass slapped by #TerranceLewis

What a nonsense never thought expected from him#SonyTv #BollywoodCleanup pic.twitter.com/iyECt1mI74