চুমুর দৃশ্য ভাইরাল, বিগ বসের বিরুদ্ধে লাভ জিহাদের অভিযোগ

দর্শকদের নজর কাড়তে কোনো সুযোগই হাতছাড়া করতে চাইছে না 'বিগ বস ১৪'- এর প্রতিযোগীরা। দর্শকদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখতে প্রায় প্রতিদিনই বদলে যাচ্ছে এ প্রতিযোগিতার সমীকরণ।

জিবাংলা নিউজ এক প্রতিবেদনে দাবি করেছে, সম্প্রতি 'বিগ বস'-এর ঘরে জমে উঠেছে এজাজ খানের সঙ্গে পবিত্র পুনিয়ার প্রেমের রসায়ন। আর তাদের প্রেম নিয়েই এবার শুরু হয়েছে বিতর্ক। এখানে অশ্লীলতা হচ্ছে বলে দাবি করছেন অনেকে।

আবার দুই ধর্মের তারকার প্রেম দিয়ে 'বিগ বস-১৪' লাভ জিহাদকে পশ্রয় দিচ্ছে বলেও অভিযোগ উঠেছে। সালমান খানের শোয়ের বিরুদ্ধে এমনই অভিযোগ আনলো কর্ণি সেনারা।

জিবাংলা নিউজ বলছে, সম্প্রতি 'বিগ ১৪'-এ দেখা যায়, পবিত্র পুনিয়া যখন নিক্কির সঙ্গে কথা বলতে ব্যস্ত, তখন এজাজ এসে হঠাৎই তাকে চুম্বন করে বসেন। চুপিচুপি প্রেম করতেও দেখা যায় তাদের। এজাজ ও পবিত্রর চুম্বনের দৃশ্যটি ভাইরাল হয়ে যায়।

Breaking #BiggBoss_Tak



Karni Sena's demand to Ban "Bigg Boss" for promoting Love Jihad and Adultery in show. Their allegation is Eijaz & Pavitra kissing promos were trended & promoted by Colors tv.#BB14WithBiggBoss_Tak pic.twitter.com/u8vITYjU5i