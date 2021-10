আজও জামিন মেলেনি শাহরুখপুত্র আরিয়ানের

মাদক মামলায় শাহরুখ-পুত্র আরিয়ান খানের অন্তর্বর্তী জামিনের আবেদন খারিজ করে দিয়েছেন মুম্বাইয়ের আদালত। এজন্য আপাতত জেল হাজতেই থাকতে হচ্ছে তাকে।

এর আগে গতকাল (৭ অক্টোবর) আরিয়ানকে ১৪ দিন জেল হেফাজতে রাখার নির্দেশ দেন আদালত। এই রায় ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই শাহরুখের আইনজীবী আরিয়ানের অন্তর্বর্তী জামিনের আবেদন করেন। কিন্তু আপাতত মুক্তি মিলছে না আরিয়ানের। তার দুই সঙ্গী আরবাজ শেঠ মার্চেন্ট ও মুনমুন ধমেচার জামিনের আবেদনও খারিজ করে দিয়েছেন আদালত। ভারতীয় গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে এ তথ্য জানা যায়।

প্রতিবেদনে বলা হয়, হোয়াটসঅ্যাপে যে কথোপকথনের জের ধরে আরিয়ানকে মাদকাসক্ত বলে সন্দেহ করা হচ্ছে, তা নেহাতই ‘নির্দোষ’ ফুটবল নিয়ে ছিল বলে দাবি করেছেন শাহরুখের আইনজীবী সতীশ মানশিণ্ডে।

কিন্তু রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী অনিল সিংহ বলছেন, ফুটবল নয়, সাংকেতিক ভাষায় কোনো মাদক চক্রের সঙ্গে কথা বলতেন আরিয়ান। সেই বিষয়টি খতিয়ে দেখতেই তাকে নিজেদের হেফাজতে চায় নারকোটিক্স কন্ট্রোল ব্যুরো (এনসিবি)।

BREAKING : Mumbai Magistrate Court Rejects Bail Applications of #AryanKhan and 2 others as not maintainable.#CruiseDrugShipsCase https://t.co/HBOXmPHxRe