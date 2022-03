‘দ্য কাশ্মীর ফাইলস’ চলাকালে ‘পাকিস্তান জিন্দাবাদ’ স্লোগান!

‘দ্য কাশ্মীর ফাইলস’ সিনেমাকে কেন্দ্র করে একের পর এক ঘটনা ঘটে চলেছে। এবার হলে সিনেমা চলাকালীন ‘পাকিস্তান জিন্দাবাদ’ স্লোগান দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এর জেরে দুজনকে মারধর করা হয়েছে বলেও অভিযোগ উঠেছে।

সিধু নামের একজনের টুইটার প্রোফাইলে দেওয়া ভিডিওতে এমন দৃশ্য দেখা গেছে। ভিডিও’র ক্যাপশনে বলা হয়েছে, তেলেঙ্গানার আদিলাবাদ এলাকার নটরাজ থিয়েটার নামের সিনেমা হলে এই ঘটনা ঘটেছে।

অভিযোগ উঠেছে, হলে ‘দ্য কাশ্মীর ফাইলস’ সিনেমা চলাকালীন দুজন ব্যক্তি ‘পাকিস্তান জিন্দাবাদ স্লোগান’ দিচ্ছিলেন। এতেই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন দর্শকদের একাংশ। যারা এই স্লোগান দিচ্ছিলেন, তাদের বেধড়ক মারধর করা হয়।

সংবাদ প্রতিদিন জানায়, গত ১১ মার্চ প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছে বিবেক অগ্নিহোত্রী পরিচালিত ‘দ্য কাশ্মীর ফাইলস’। নব্বইয়ের দশকে কাশ্মীর থেকে কীভাবে কাশ্মীরি পণ্ডিতদের উৎখাত করা হয়েছিল, কীভাবে পরিবারগুলোর ওপর চলেছিল নিপীড়ন, সেই চিত্র ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন পরিচালক। ছবিতে মুখ্য ভূমিকায় অভিনয় করেছেন মিঠুন চক্রবর্তী, অনুপম খের, পল্লবী যোশী, দর্শন কুমারের মতো তারকারা।

