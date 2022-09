আবারও বুর্জ খলিফায় শাহরুখ খান

সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাইয়ে আকাশচুম্বী ভবন বুর্জ খলিফা। সেই ভবন বহুবার আলোকিত করেছেন বলিউড বাদশা শাহরুখ খান।

বুধবার (২৮ সেপ্টেম্বর) একজন এনআরআই ব্যবসায়ীর মালিকানাধীন সংযুক্ত আরব আমিরাতভিত্তিক একটি সংগঠনের অনুপ্রেরণামূলক গল্প বর্ণনার জন্য বুর্জ খলিফাকে আলোকিত করা হয়। সেখানে দেখা যায় বলিউড বাদশাকে।

শাহরুখ খান হলেন সেই সংগঠনের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর। সংগঠনটি সংযুক্ত আরব আমিরাত ও ওমানে বুর্জিল, মেডিওর, এলএলএইচ, লাইফকেয়ার এবং তাজমীল ব্র্যান্ডের অর্ন্তভুক্ত ৩৯টি হাসপাতালের মালিক।

LATEST : The musical fountain at #BurjKhalifa played the music from #ShahRukhKhan’s Om Shanti Om first, and later the Burjeel Holdings’ campaign featuring King Khan was displayed on Burj Khalifa!



Truly the world’s biggest superstar

