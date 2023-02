বলিউডের জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী সোনু নিগমের ওপর হামলা করা হয়েছে। এতে তিনি ও তার সঙ্গীরা আক্রান্ত হয়েছেন। সোমবার (২০ ফেব্রুয়ারি) সন্ধ্যায় মুম্বাইয়ের চেম্বুর এলাকায় তিনি আক্রান্ত হন বলে জানা গেছে। এই ঘটনায় তার বন্ধু রব্বানি খান আহত হয়েছেন। তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ভারতীয় গণমাধ্যমএনডিটিভির খবরে এই তথ্য জানা গেছে।

