বিদ্যা বালানের ‘নিয়ত’ সিনেমার টিজার প্রকাশ্যে

প্রকাশ্যে এসেছে ‘নিয়ত’ সিনেমার টিজার। এ সিনেমায় বলিউড তারকা বিদ্যা বালানকে গোয়েন্দা চরিত্রে অভিনয় করতে দেখা যাবে। ‘নিয়ত’ সিনেমায় দেখা যাবে একটি খুন, অনেক সন্দেহজনক ব্যক্তি, এইসবের মাঝে একা অভিনেত্রী। চলতি বছরের ৭ জুলাই মুক্তি পাবে এ সিনেমা।

সিনেমার মূল চরিত্র মীরা রাওয়ের ভূমিকায় দেখা যাবে বিদ্যা বালানকে। তার পাশাপাশি দেখা যাবে রাম কাপুর, রাহুল বোস, নীরজ কবি, সাহানা গোস্বামী, অমিত্রা পুরি, নিকি ওয়ালিয়া, দীপান্বিতা শর্মা, শশাঙ্ক অরোরা, প্রাজক্তা কলি, দানেশ রাজভি, ইশিকা মেহেরা এবং মাধব দেবল। সিনেমা ট্রেলারটি রিলিজ হবে আজ (২২ জুন)।

