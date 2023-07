বলিউড বাদশা শাহরুখের নতুন সিনেমার ঝলকের জন্য অধীর অপেক্ষায় ছিলেন তার অনুরাগীরা। সোশ্যাল মিডিয়ায় যখন তিনি অনুরাগীদের সঙ্গে কথা বলার খেলায় মাততেন। তখন বারে বারে তার কাছে ঘুরে ফিরে আসত এই প্রশ্ন- কবে প্রকাশ্যে আসবে ‘জওয়ান’-এর প্রথম ঝলক?

সব জল্পনা-কল্পনা শেষে যখন সোশ্যাল মিডিয়ায় মুক্তি পেল ‘জওয়ান’-এর প্রিভিউ, তা কার্যত ভাইরাল হলো সোশ্যাল মিডিয়ায়। আর সেই প্রিভিউ দেখে এতটাই প্রভাবিত হলেন এক অনুরাগী যে বানিয়ে ফেললেন শাহরুখ খানের পুতুল!

সোশ্যাল মিডিয়া আজ ‘জওয়ান’-এ শাহরুখের নেড়া মাথা লুকের একটি পুতুলের ছবি শেয়ার করে নিয়েছেন এক অনুরাগী। তার নাম পেইজ উইলসন। পেশায় তিনি একজন শিল্পী। ‘জওয়ান’-এর প্রিভিউতে যে দৃশ্যটি ভাইরাল হয়েছে, সেটি হলো মেট্রোয় আপাদমস্তক ব্যান্ডেজ বেঁধে উঠছেন শাহরুখ। তারপরে মেট্রো চলতে চলতে ধীরে ধীরে খুলে ফেলছেন মুখের ব্যান্ডেজ।

তারপরে তার যে চেহারা প্রকাশ পাচ্ছে, তা বেশ চমক লাগাচ্ছে অনুরাগীদের মনে। লাল কালো চেক শার্টে শাহরুখের মাথা নেড়া, কার্যত চকচকে টাক। যদিও ঝলকেই বোঝা যায়, এ প্রস্থেটিক মেকআপের কারসাজি। আর সেই সাজেই শাহরুখকে পা মেলাতে দেখা গেল বিখ্যাত গান ‘বেকরার করকে হামে’-র তালে পা মেলাতে।

আর এই দৃশ্যকে অনুকরণ করেই শাহরুখের একটি পুতুল বানিয়ে ফেলেছেন এক অনুরাগী। তারও গায়ে অবিকল শাহরুখের মতোই পোশাক, মাথায় টাক। শাহরুখের সেই দৃশ্যের মতোই মেট্রোর ভিতরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন তিনি। হাত পাও রয়েছে শাহরুখের সেই নাচের মতোই। সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশ্যে আসতেই ভাইরাল হয়েছে এ চারটি ছবি।

