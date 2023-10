বিয়ের শাড়ি পরে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারের মঞ্চে আলিয়া

ভারতের দিল্লিতে বিজ্ঞান ভবনে অনুষ্ঠিত হচ্ছে ৬৯তম জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। এবার শ্রেষ্ঠ নায়িকার পুরস্কার পাচ্ছেন আলিয়া ভাট। আজ এ অনুষ্ঠানে নজরকাড়া সাজে সেজেছিলেন তিনি। তবে অনুষ্ঠান শুরুর আগেই রেড কার্পেট থেকেই ভাইরাল হয়ে যায় তার ছবি।

সবার দৃষ্টিতে আসে আলিয়ার পরনের শাড়ি। জীবনের এই বিশেষ দিনের জন্য অভিনেত্রী বেছে নিয়েছেন অপর এক বিশেষ দিনের পোশাক। তাই এ ছবি ভাইরাল হয়েছে।

নিজের অভিনয় দক্ষতা দিয়ে অনুরাগী ও দর্শকের মন জয় করেছিলেন আগেই। এবার নিজের নাম তুললেন জাতীয় পুরস্কার বিজয়ীদের তালিকায়। ‘গাঙ্গুবাই কাথিয়াওয়াড়ি’ সিনেমার জন্য শ্রেষ্ঠ নায়িকা হিসেবে জাতীয় পুরস্কার পেলেন আলিয়া।

নিঃসন্দেহে এ দিনটি যে কোনো শিল্পীর জীবনে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। পাশাপাশি এ দিনটিকে আরও বিশেষ করে তুলতে আলিয়া ভাট বেছে নিয়েছিলেন তার বিয়ের শাড়ি। আজ (১৭ অক্টোবর) সকালেই স্বামী রণবীর কাপুরের হাত ধরে তিনি মুম্বই থেকে পাড়ি দেন দিল্লির উদ্দেশে। এরপর তাকে দেখা যায় অনুষ্ঠানের রেড কার্পেটে।

তারকা ডিজাইনার সব্যসাচী তৈরি করেছিলেন আলিয়ার আইভরি রঙের শাড়ি। সেই শাড়িই আজ আবারও পরেন আলিয়া ভাট। বিয়ের শাড়ি পরেই জাতীয় পুরস্কারের মঞ্চে ওঠেন আলিয়া। পুরস্কার নেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর হাত থেকে। আলিয়া ২০২২ সালে বিয়ে করেন। এরপর ২০২৩ সালের এ বিশেষ দিনে আবারও পরেছেন একই শাড়ি।

#WATCH | Alia Bhatt receives the Best Actress Award for 'Gangubai Kathiawadi', at the National Film Awards. pic.twitter.com/dwiXrBGlND