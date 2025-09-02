  2. বিনোদন

একবুক জ্বালা নিয়ে অভিনয় ছাড়লেন পাকিস্তানের আলিজাহ

বিনোদন ডেস্ক
বিনোদন ডেস্ক বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ০২:৫৪ পিএম, ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
একবুক জ্বালা নিয়ে অভিনয় ছাড়লেন পাকিস্তানের আলিজাহ
আলিজাহ শাহ

পাকিস্তানি শোবিজের পরিচিত মুখ আলিজাহ শাহ। বৈচিত্রময় চরিত্রে অভিনয় করে দর্শকের মন জয় করেছেন তিনি। তবে হুট করেই অভিনয় থেকে চিরদিনের জন্য সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দিয়েছেন এই তারকা। এক আবেগঘন বার্তায় তিনি জানিয়েছেন, শোবিজ জগতের অমানবিক অভিজ্ঞতা তাকে মানসিকভাবে বিধ্বস্ত করেছে। তিনি আর কখনো এই অঙ্গনে ফিরতে চান না।

সম্প্রতি নিজের ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে আলিজাহ লেখেন, ‘এই ইন্ডাস্ট্রির কারণে আমি পোস্ট-ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিস-অর্ডারে আক্রান্ত হয়েছি। আমাকে এমনভাবে অপমান করা হয়েছে যে, একসময় নিজেকেই ঘৃণা করতে শুরু করি। কোনো প্রচার পেতে আমি এসব বলছি না বা শোবিজ ছাড়ছি না। এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি নিজেকে রক্ষা করার জন্য।’

তার ভাষ্য, ‘এই ইন্ডাস্ট্রিতে দিনের ১২ ঘণ্টা আমাকে মূল্যহীন বস্তুর মতো ব্যবহার করা হয়েছে। আমি আর কখনো ফিরছি না, কারণ এই জগত যা করেছে, তা আমি কোনোদিন ভুলতে পারব না।’

আলিজাহ জানান, শোবিজে কাজ করতে গিয়ে তিনি নানাভাবে হেনস্তা, হয়রানি, পারিশ্রমিক-বঞ্চনা এবং অপমানজনক আচরণের শিকার হয়েছেন। তার কথায়, ‘অনেক রাত আমি দম বন্ধ করে কেঁদেছি। অনেক দিন আছে, যখন অতীতের স্মৃতিগুলো এতটাই অসহ্য হয়ে উঠেছিল যে, বমি করতে করতে পেট খালি হয়ে গেছে। এই কষ্ট আমার শরীরে, হৃদয়ে, মননে গভীরভাবে রয়ে গেছে।’

তিনি আরও যোগ করেন, ‘আমি শুধু একা থাকতে চাই। এই ক্ষত সারানোর মতো কিছুই আর অবশিষ্ট নেই আমার কাছে।’

এর আগেও গত জুলাই মাসে আলিজাহ শোবিজের অন্ধকার দিক নিয়ে মুখ খুলেছিলেন। সেসময় তিনি অভিযোগ করেছিলেন হয়রানি, পারিশ্রমিক আটকে রাখা, শুটিং সেটের বিষাক্ত পরিবেশ এবং ২০২১ সালের র‍্যাম্পে পড়ে যাওয়ার ঘটনার পর মনস্তাত্ত্বিক চাপে থাকার কথা।

আলিজাহর এই ঘোষণা পাকিস্তানি শোবিজের জন্য যেমন একটি বড় ধাক্কা, তেমনি দেশটির শিল্পীদের মানসিক স্বাস্থ্যের অবস্থা নিয়েও নতুন করে প্রশ্ন রেখে গেল।

এলআইএ/জেআইএম/আরএমডি

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

ব্লাউজ ছাড়া শাড়িতে, প্রভাকে কি চেনা যায়

ব্লাউজ ছাড়া শাড়িতে, প্রভাকে কি চেনা যায়

বাংলা-মুভি
সাড়া ফেলেছে ভোলা জেলার ইত্যাদি

সাড়া ফেলেছে ভোলা জেলার ইত্যাদি

বিটিভি
ভিপি নুর মাইরও খায়, মাংসের টুকরাও পায় : প্রিন্স মাহমুদ

ভিপি নুর মাইরও খায়, মাংসের টুকরাও পায় : প্রিন্স মাহমুদ

মিউজিক