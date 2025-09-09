‘মৃত্যুহীন প্রাণ’ দিয়ে প্রশংসিত বঙ্গরঙ্গ, আবারও আসছে মঞ্চে

‘মৃত্যুহীন প্রাণ’ দিয়ে প্রশংসিত বঙ্গরঙ্গ, আবারও আসছে মঞ্চে
শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলন, রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন আর শাসক-শোষিত দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে মঞ্চে উঠেছে ধূসর ব্যঙ্গাত্মক নাটক ‘মৃত্যুহীন প্রাণ’। আগস্টের শেষ সপ্তাহ থেকে শিল্পকলা একাডেমির এক্সপেরিমেন্টাল মিলনায়তনে নাটকটির নিয়মিত মঞ্চায়ন শুরু করেছে নাট্যদল বঙ্গরঙ্গ।
প্রখ্যাত নাট্যজন উৎপল দত্তের ‘মৃত্যুর অতীত’ অবলম্বনে নাটকটির নবনাট্যায়ন ও নির্দেশনা দিয়েছেন নাট্যকর্মী মিথুন মোস্তফা। পাশাপাশি তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয়ও করেছেন। কারিগরি নির্দেশনায় আছেন আসিফ মুনীর।
বঙ্গরঙ্গ নাট্যদল জানিয়েছে, আসছে ২৬ সেপ্টেম্বর (শুক্রবার) আবারও শিল্পকলা একাডেমির মঞ্চে ‘মৃত্যুহীন প্রাণ’ মঞ্চস্থ হবে।
গেল আগস্টের শেষ সপ্তাহে প্রথম প্রদর্শনীতেই ‘মৃত্যুহীন প্রাণ’ নাটকটির আবেগঘন ও ব্যঙ্গাত্মক উপস্থাপনা দর্শকদের আবেগপ্রবণ করেছে। বিশেষ করে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করা নতুন শিল্পী প্রথম মোস্তফা শক্তিশালী অভিনয়ের জন্য দর্শকের প্রশংসা কুড়িয়েছেন।
নাট্যনির্দেশক মিথুন মোস্তফা বলেন, ‘নিপীড়িত মানুষের কষ্ট আর প্রতিবাদের কথা নাটকের সংলাপ এবং অভিনয়ের মধ্য দিয়ে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। দীর্ঘদিন পর বঙ্গরঙ্গের নতুন প্রযোজনা মঞ্চে আনতে পেরে অনুপ্রাণিত বোধ করছি।’
নতুন ও অভিজ্ঞ শিল্পীদের সমন্বয়ে শান্তনু, মাসুম, সারওয়ার, বিপন্ন, শমিত, লাবণ্য, টুটুল, আলামিন ও আয়েশা বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন। দলটির কর্ণধাররা আশা করছেন, নিয়মিত প্রদর্শনীর মধ্য দিয়ে নাটকটির অভিনয় ও কারিগরি মান আরও পরিণত হবে।
এলআইএ/জিকেএস