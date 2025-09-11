মঞ্চে ‘কাদামাটি’ নিয়ে আসছে জাগরণী থিয়েটার

মঞ্চে ‘কাদামাটি’ নিয়ে আসছে জাগরণী থিয়েটার
জাগরণী থিয়েটারের ২১তম প্রযোজনা ‘কাদামাটি’ মঞ্চস্থ হতে যাচ্ছে আগামী ১১ সেপ্টেম্বর। ঢাকার বেইলি রোডের মহিলা সমিতির নীলিমা ইব্রাহিম মিলনায়তনে সন্ধ্যা ৭টা ১৫ মিনিটে শুরু হবে নাটকটির তৃতীয় প্রদর্শনী। অনিকেত পালের রচনায়, দেবাশীষ ঘোষের নির্দেশনায় এবং স্মরণ সাহার একক অভিনয়ে নির্মিত এই নাটকটি শিকড় বিচ্ছিন্ন মানুষের বেঁচে থাকার লড়াই এবং মনস্তাত্ত্বিক যন্ত্রণার এক গভীর অনুভব তুলে ধরে।
‘কাদামাটি’ এটি কোনো নিছক গল্প নয় বরং সময়, বাস্তবতা এবং মানুষের অভিবাসী জীবনের এক আবেগঘন মহাকাব্য। জীবিকার তাগিদে কিংবা স্বপ্ন পূরণের আকাঙ্ক্ষায় মানুষ যখন নিজের জন্মভূমি ছেড়ে অন্য মাটিতে পাড়ি জমায় তখন তার চারপাশে হাজারো মানুষের ভিড়েও জন্ম নেয় একাকিত্ব। সে একসময় বুঝতে পারে, যত দূরেই যাক, নিজের শিকড় তাকে ছাড়ে না। তবে আবার সেই শিকড়ে ফিরে যাওয়া হয় না নানা বাস্তবতার কারণে।
‘কাদামাটি’ সেইসব মানুষের গল্প, যারা নতুন পরিবেশে শিকড় গেঁথে নেওয়ার চেষ্টা করেও মনের গভীরে জন্মভূমির টান অনুভব করে প্রতিনিয়ত।
নাটকটির সেট ও লাইট ডিজাইন করেছেন পলাশ হেনড্রী সেন, আবহসংগীতে রয়েছেন রামিজ রাজু। পোস্টার ডিজাইন করেছেন সোয়েব হাসনাত মিতুল। প্রক্ষেপণে ছিলেন শাহানা জাহান সিদ্দিকা, সাজিদ আহমেদ রনি ও শ্রেয়া সাহা স্বর্ণা। মঞ্চ ব্যবস্থাপনায় আছেন বাহারুল ইসলাম বাহার, ব্যবস্থাপক হিসেবে কাজ করছেন বিশ্বজিৎ পাল (গৌরাঙ্গ), আর প্রযোজনা অধিকর্তা হিসেবে রয়েছেন আজিম উদ্দিন।
একটি একক অভিনয়ের নাটক হিসেবে ‘কাদামাটি’ একদিকে যেমন অভিনয়ের দক্ষতা যাচাইয়ের বড় জায়গা, অন্যদিকে এটি দর্শকদের কাছে বাস্তব জীবনের সঙ্গে মিল খুঁজে পাওয়ার এক উপলক্ষ হয়ে উঠতে পারে। নাট্যাঙ্গনের বরেণ্য ব্যক্তিত্ব স্মরণ সাহা এই নাটকে একাই বহুমাত্রিক চরিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। তার অভিনয় থিয়েটারপ্রেমীদের জন্য এক বিশেষ অভিজ্ঞতা হবে বলে আয়োজকদের বিশ্বাস।
জাগরণী থিয়েটার সাভার ভিত্তিক একটি নাট্যদল। তাদের পথচলা শুরু ১৯৯৫ সালে। দীর্ঘ এই পথপরিক্রমায় তারা বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক বিষয়বস্তু নিয়ে নাটক মঞ্চস্থ করে আসছে। ‘কাদামাটি’ সেই ধারাবাহিকতাতেই একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন।
এলআইএ/জিকেএস