আগামী মাসে দেখা যাবে ‘অন্ধকারে আলো’
‘অন্ধকারে আলো’ সিনেমার গল্পের প্রশংসা করে প্রখ্যাত চলচ্চিত্র প্রযোজক ও পরিচালক দেওয়ান নজরুল বলেন, ‘আমরা সবাই অন্ধকারের মধ্যে বসবাস করছি। আমরা বিশ্বাস করি, আলো একদিন আসবেই, রাত শেষে যেমন সকালে আলো আসে। তিনি বলেন, যতটুকু জেনেছি অন্ধকারে আলো ছবিটির গল্পের গভীরতা ব্যাপক।’
তিনি আরও বলেন, ‘এ ছবির গল্প বেছে নিয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণ করার উদ্যোগের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সবাই ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য। চলচ্চিত্রের এই খারাপ সময়ে একজন নতুন প্রযোজক এ জগতে প্রবেশ করায় এটা শুধু একটি ব্যক্তির সংস্কৃতিমনার পরিচয় বহন করে না, যা রীতিমত সাহসেরই পরিচয় বহন করে।’ শুক্রবার (২৬ অক্টোবর) রাতে ধানমন্ডিস্থ অক্সফোর্ড ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের অডিটোরিয়ামে ‘অন্ধকারে আলো’ চলচ্চিত্রের শুভমুক্তি উপলক্ষে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে দেওয়ান নজরুল এসব কথা বলেন।
অনুষ্ঠানে ছবির প্রযোজক বিশিষ্ট সাংবাদিক মীর লিয়াকত আলী বলেন, ‘ব্যর্থতা মানে শেষ হয়ে যাওয়া নয়, ব্যর্থতা মানে আবার নতুন করে শুরু করা। সবার মধ্যে ব্যর্থতা আছে- কেউ শিক্ষায়, কেউ ব্যবসায়, কেউ প্রেমে, কেউ সংসারে, কেউ সমাজে, কেউবা রাজনীতিতে। ব্যর্থতার কারণে আসে হতাশা। আর হতাশা থেকেই জন্ম নেয় অপরাধ করার প্রবণতা। কেউবা নেয় জীবনহানির সিদ্ধান্ত। জীবনহানি ঘটালেই কি সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে? না হবে না। যারা নিজের জীবন নিজে নেয় তারা কাপুরুষ। হতাশাগ্রস্থ এসব মানুষদের সঠিক পথে আনার ম্যাসেজ দিয়েই “অন্ধকারে আলো” তৈরি করা হয়েছে।’ সিনেমাটি আগামী ১০ অক্টোবর দেশের বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে বলে জানানো হয়।
অনুষ্ঠানের শুরুতে ‘অন্ধকারে আলো’ সিনেমার পরিচালক আনোয়ার সিরাজী তার শুভেচ্ছা বক্তব্যে বলেন, ‘তিল তিল করে অন্ধকার থেকে আলোর পথে মানুষকে আসতে এ নাটকীয় উপস্থাপনায় গল্পটি এগিয়ে যায়। কুসংস্কারছন্ন সমাজকে দিক নির্দেশনার গল্প অন্ধকারে আলো চলচ্চিত্রটি নির্মিত হয়েছে।
অনুষ্ঠানে আরও মধ্যে বক্তব্য রাখেন, ‘এডিটরস গিলডস’র সভাপতি ও চলচ্চিত্র পরিচালক আবু মুসা দেবু, পরিচালক হাবিবুল ইসলাম হাবিব, পরিচালক ওয়াজেদ আলী বাবলু, পরিচালক আনোয়ার শিকদার টিটন, পরিচালক বজলুর রাশেদ চৌধুরী, পরিচালক রেজা হাসমত, সহ-অভিনেতা ফরহাদ, ববি, জ্যাকি, রাকিব, মুসকান, ফাইট ডিরেক্টর আতিকুর রহমান চুন্নু, খ্যাতিমান চিকিৎসক ডা. এ জেড এম মাইদুল ইসলাম, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব) নাসিমুল গনি, ড.কাজী ইমদাদুল হক, সাংবাদিক কে এম শহীদুল হক, জিসাস সিরাজগজ্ঞ জেলা শাখার সভাপতি শফিউদ্দিন, সংগীত শিল্পী অর্জুন বিশ্বাস, রেহেনা আক্তার জ্যোতি প্রমুখ।
অনুষ্ঠানে ‘অন্ধকারে আলো’ চলচ্চিত্রের ট্রেলার ও বেশ কয়েকটি গানের চিত্রায়ণ প্রদর্শন করা হয় হয়। এই সিনেমার শুভমুক্তি উপলক্ষে প্রকাশিত একটি মনোরম স্যুভেনির অনুষ্ঠানে বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন অক্সফোর্ড ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের কো-অর্ডিনেটর মো. হাসেমুজ্জামান।
