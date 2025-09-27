  2. বিনোদন

প্রেমিকাও অবহেলা করে মাসুদকে

বিনোদন প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:২১ পিএম, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
শামীম ও সামান্তা কাজ করেছেন ‘আগাছা’ নাটকে

গ্রামবাংলার সামাজিক বাস্তবতায় মাসুদ সমাজ ও পরিবারে অবমূল্যায়িত এক মানুষ। যে নারীকে সাত বছর ধরে ভালোবাসে, সুযোগে সেও তাকে অবহেলা করে। পরিবারে ভাই-ভাবির কাছেও তার কোনো মূল্য নেই। অথচ এই মানুষটিই অন্যের জন্য নিজেকে নিঃশেষ করে দেন। বিনিময়ে পান না সামান্য সহানুভূতিও।

সমাজের এই নির্মম প্রতিফলনই দেখা যাবে ‘আগাছা’ নামের নাটকে।

আত্মকেন্দ্রিক সমাজে কেউ যদি নিঃস্বার্থভাবে অন্যের জন্য জীবন উৎসর্গ করে তবে সমাজ কি তার মূল্যায়ন করবে? নাকি তাকে ‘আগাছা’ ভেবে দূরে সরিয়ে দেবে? এমন সব প্রশ্নের উত্তর মিলবে নাটকটিতে।

প্লাস মিডিয়ার প্রযোজনায় এবং বর্ণনাথের পরিচালনায় নির্মিত এই নাটকের মূল চরিত্র মাসুদ হিসেবে অভিনয় করেছেন জনপ্রিয় অভিনেতা শামীম হাসান সরকার। তার প্রেমিকা চরিত্রে দেখা যাবে সামান্তা পারভেজকে।

মাসুদ চরিত্রে গতানুগতিক ধারাকে ভেঙে একেবারে ভিন্ন এক আবহে হাজির হয়েছেন শামীম। করুণ অথচ আবেগঘন চরিত্রে অভিনয় করে নিজেকে প্রমাণ করেছেন তিনি।

নাটকটি নিয়ে শামীম বলেন, ‘আমাদের সমাজের বাস্তব গল্প নিয়েই নাটকটি নির্মিত হয়েছে। অনেক দিন পর এমন একটি শক্তিশালী গল্পে কাজ করলাম। আশা করি, দর্শক নাটকটি পছন্দ করবেন।’

জায়েদ জুলহাসের রচনায় নির্মিত ‘আগাছা’ সম্প্রতি মুক্তি পেয়েছে প্লাস মিডিয়ার ইউটিউব চ্যানেলে।

