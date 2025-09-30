পান্থ আফজালের অতিথি জুয়েল আইচ ও তারিক আনাম খান

পান্থ আফজালের অতিথি জুয়েল আইচ ও তারিক আনাম খান
সেলিব্রেটি শো ‘স্টারগল্প’ আবারও ফিরেছে নতুন রূপে, নতুন অতিথি নিয়ে। এই অনুষ্ঠানটির দ্বিতীয় সেশনে অতিথি হিসেবে রয়েছেন দুই গুণী তারকা। তারা হলেন বিশ্বনন্দিত জাদুশিল্পী জুয়েল আইচ এবং অভিনয় জগতের শক্তিশালী মুখ তারিক আনাম খান। দুই কিংবদন্তির সঙ্গে উপস্থাপনায় ছিলেন সাংবাদিক ও লেখক পান্থ আফজাল।
স্টারগল্প সিজন ১ থেকে কিছুটা ভিন্ন এই শোতে এই দুই গুণি তারকার সাথে আলাপচারিতায় উঠে এসেছে শিল্প, সংস্কৃতি ও জীবনের নানা দিক। এই ব্যতিক্রমী আয়োজনে তারকারা তাদের শৈশব, ফেলে আসা দিন, শিল্পজীবনের চড়াই-উৎরাই, জীবনদর্শন, প্রেরণাদায়ী স্মৃতি, না বলা অনেক কথা, জীবনের নানা অসঙ্গতি ও সফলতার গল্প এবং বিভিন্ন সামাজিক অসঙ্গতি নিয়ে বলেছেন।
সাংবাদিক ও লেখক পান্থ আফজালের নিবিড় উপস্থাপনায় এই অনুষ্ঠান হয়ে উঠেছে মানবিক গল্প বলার এক অসাধারণ প্ল্যাটফর্ম। পুরো সেট ডিজাইন থেকে শুরু করে নির্মাণশৈলী, আলোকসজ্জা, ঘরোয়া পরিবেশে নির্মাণ ও আলাপচারিতার ধরণ, সবই এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে এই অনুষ্ঠানে। অনুষ্ঠানটির গ্রন্থনা ও পরিচালনায় ছিলেন মনজুরুল হক মঞ্জু, অনুষ্ঠান পরিকল্পনা ও সার্বিক তত্ত্বাবধানে ফিহা মাল্টিমিডিয়ার কর্ণধার উজ্জ্বল রহমান।
উপস্থাপক পান্থ আফজাল বলেন, ‘স্টারগল্প’ শুধুমাত্র বিনোদন নয়, বরং এটি এক ধরনের নান্দনিক দলিল, যেখানে তারকারা প্রকাশ করেন তাদের অন্তর্জগৎ। এখানে নেই সাজানো প্রশ্ন বা চটকদার উত্তর; আছে মাটির গন্ধ, বাস্তবতা ও প্রেরণা। সামনের পর্বগুলোতে চমক হিসেবে থাকবেন টিভি নাটক, চলচ্চিত্র, সংগীত ও থিয়েটারের সব জনপ্রিয় তারকারা। আশা করি, সিজন ১ এর চেয়ে এই সিজনের সব পর্বগুলো সবার ভালো লাগবে।’
এই শোগুলো অচিরেই অবুমক্ত হবে গ্লামআর্টস ইউটিউব চ্যানেল ও গ্লামআর্টস ফেসবুক পেজে।
এলআইএ/জেআইএম