পূজায় বাজছে বিপ্লব সাহার তিন গান

পূজায় বাজছে বিপ্লব সাহার তিন গান
ফ্যাশন ডিজাইনার হিসেবে বিপ্লব সাহাকে সবাই চেনেন। তবে একক কোনো পরিচয়ের ছকে বাঁধা যায় না তাঁকে। তিনি একাধারে চিত্রশিল্পী, ফ্যাশন ডিজাইনার ও সংগীতশিল্পী। ইদানীং তিনি নিয়মিত গানও গাইছেন। এরই মধ্যে দেশের অনেক জনপ্রিয় শিল্পীর সাথে তিনি গান গেয়ে প্রশংসা কুঁড়িয়েছেন। সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যেও তিনটি গান গেয়েছেন তিনি। শিল্পীর দাবি, এ বছরের পূজোতেও বাজছে তার গানগুলো।
বিভিন্ন সময় প্রকাশ হওয়া গান তিনটি হলো ‘পূজোর দিনে পূজোর রঙে’, ‘জয় দুর্গা মায়ের জয়’ ও ‘পূজোর ছুটি নেই’।
তারমধ্যে ২০২০ সালে প্রকাশ হয় ‘পূজোর দিনে পূজোর রঙে’। বিপ্লব সাহা জানান, এই গানের মাধ্যমে পূজাবাড়ির আনন্দ-উল্লাস, আবেগ-অনুভূতি, পরিবারের সব বয়সী মানুষের ধর্মীয় ভাবাবেগ, সৃষ্টিকর্তার প্রতি আরাধনার বিভিন্ন রূপ প্রকাশ পেয়েছে এক অনন্য শিল্পমাত্রায়। গানটির মিউজিক ভিডিও ধারণ করায় সহযোগিতা করেছে ঢাকেশ্বরী মন্দির কর্তৃপক্ষ। কণ্ঠ দেওয়ার পাশাপাশি এই গানের কথাও লিখেছেন বিপ্লব সাহা। আর সুর করেছেন উজ্জ্বল সিনহা। কথা লিখেছেন তিনি। সুর ও সংগীত করেছেন উজ্জল সিনহা।
২০২১ সালে প্রকাশ হয় তার আরও একটি গান। নাম ‘জয় দুর্গা মায়ের জয়’। বিপ্লব সাহা ছাড়াও এতে আরো কণ্ঠ দিয়েছেন হৈমন্তী রক্ষিত দাস, কর্ণিয়া ও স্বপ্নীল সজীব। এতে কণ্ঠ দেওয়ার পাশাপাশি মূল ভাবনা, সার্বিক তত্ত্বাবধায়ক, শিল্পী নির্বাচন ও প্রয়োজনাও করেছেন বিপ্লব সাহা। ‘জয় জয় দুর্গা মায়ের জয়’ গানটি লিখেছেন সঞ্জীবন চক্রবর্তী ও উজ্জ্বল সিনহা এবং সুর ও সংগীতায়োজন করেছেন উজ্জ্বল সিনহা। গানটির মিউজিক ভিডিও নির্মাণ করছেন কল্পলোকের ব্যানারে উজ্জ্বল রহমান। মিউজিক ভিডিওর কোরিওগ্রাফি করছেন ঢাকা ললিত কলা একাডেমির সাইফুল ইসলাম। ‘জয় জয় দুর্গা মায়ের জয়’ গানের মিউজিক ভিডিওতে অংশগ্রহণ করছেন শতাধিক শিল্পীরা।
২০২২ সালে বিপ্লব সাহা প্রকাশ করেন ‘পূজোর ছুটি নেই’ শিরোনামের একটি গান। জীবন ফারুকীর কথায় গানটির সুর ও সংগীত আয়োজন করেছেন রাজন সাহা। গানটি সম্পাদনায় ছিলেন সজীবুজ্জামান দীপু, রং বিন্যাস করেছেন আশিকুজ্জামান অপু। মেকওভার করেছেন রিজভী হোসাইন। কল্পলোক ক্রিয়েটিভ ফ্যাক্টরির প্রযোজনায় মিউজিক ভিডিওর ড্যান্স কোরিওগ্রাফি করেছেন মোস্তাফিজুর রহমান ও তানভীর রাজ। অভিনেতা আজম খান, বর্তমানের আলোচিত চলচ্চিত্র অভিনেতা ও মডেল শিপন মিত্র এবং এন কাজলসহ নতুন প্রজন্মের একঝাঁক তরুণ মডেল অভিনয় করেছেন এ গানটিতে।
গান তিনটি প্রসঙ্গে বিপ্লব সাহা বলেন, ‘পূজার যে আনন্দ, অনুভূতি, শরতের যে সৌন্দর্য তা প্রকাশ পাচ্ছে গানগুলোতে। আমি সত্যিই খুব আনন্দিত আমার গানগুলো দেশের বিভিন্ন জায়গায় বাজছে জেনে। অনেকেই এগুলোকে পূজোর গান হিসেবে মন থেকে গ্রহণ করেছেন।’
প্রসঙ্গত, এর আগে প্রকাশিত হয়েছে বিপ্লব সাহার প্রথম অ্যালবাম ‘মিউজিক্যালি বিপ্লব সাহা’। এ ছাড়া কনকচাঁপা, আবিদা সুলতানা, কোনাল, কণা, আঁখি আলমগীর, দেবলীনা সুর, দিনাত জাহান মুন্নীসহ অনেক শিল্পীর সঙ্গেই তিনি গান করেছেন।
