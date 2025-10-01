  2. বিনোদন

এ আর রহমানের সুরে মন ভরাবে ধানুশ-কৃতির রোমান্স

বিনোদন ডেস্ক
বিনোদন ডেস্ক বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৭:৫৫ পিএম, ০১ অক্টোবর ২০২৫
এ আর রহমানের সুরে মন ভরাবে ধানুশ-কৃতির রোমান্স
মন ভরাবে ধানুশ-কৃতির রোমান্স

আনন্দ এল রায়ের নতুন ছবি ‘তেরে ইশক মে’ মুক্তির অপেক্ষায় রয়েছে। সম্প্রতি এর টিজার প্রকাশ্যে এসেছে। এটি দেখার পর থেকেই ভক্তরা বলছেন ছবিটা কোনো সাধারণ প্রেমের গল্প নয়। এর গল্প ও অভিনয় মন ছুঁয়ে যাবে সবার। ছবিতে জুটি বেঁধেছেন ধানুশ আর কৃতি স্যানন।

টিজারে দুজনের নতুন রূপে হাজির হওয়া দর্শকদের চমকে দিয়েছে। বিশেষ করে এ আর রহমানের মনকাড়া সুরে ইরশাদ কামিলের গানে তাদের উপস্থিতি তৈরি করেছে এক অন্য আবেগ। দুই তারকার রোমান্স নজর কেড়েছে সবার।

টিজারের শুরুতে কৃতি স্যাননকে দেখা যায় বিয়ের হলুদ অনুষ্ঠানের প্রস্তুতিতে, উজ্জ্বল আর মোহনীয় রূপে। ঠিক তখনই হাজির হন আহত ও মাতাল ধানুশ। মাত্র ২ মিনিট ৪ সেকেন্ডের এই টিজার দর্শককে ডুবিয়ে দেয় শঙ্কর আর মুক্তির অশান্ত প্রেমকাহিনিতে। তাদের রসায়ন হৃদয় ছুঁয়ে যাবে অনুমান করা যাচ্ছে।

‘রঞ্জনা’ ছবির পর আবারও ভগ্নহৃদয় প্রেমিকের চরিত্রে ফিরেছেন ধানুশ। তবে এবারের পরিসর আরও গভীর, আরও তীব্র। সংলাপ, দৃশ্য সবই কাঁপিয়ে দেওয়ার মতো।

এই নিয়ে তৃতীয়বার আনন্দ এল রায়ের সঙ্গে কাজ করলেন ধানুশ। এর আগে ‘রঞ্জনা’ আর ‘আত্রাঙ্গি রে’-তে একসঙ্গে কাজ করেছিলেন তারা। অনেকে টিজার দেখে বলছেন, সেই ২০১৩ সালের ‌‘রঞ্জনা’ ছবির আমেজ নিয়েই ফিরছেন ধানুশ। এবার তার সঙ্গী কৃতি স্যাননও বেশ চমকপ্রদ অভিনয় করেছেন।

এলআইএ/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

কথা বলতে পারেন না অভিনেতা ফকিরা, দিন কাটছে জেনেভা ক্যাম্পে

কথা বলতে পারেন না অভিনেতা ফকিরা, দিন কাটছে জেনেভা ক্যাম্পে

ঢালিউড
জুবিনকে নিয়ে যে কারণে আবেগপ্রবণ শুভশ্রী

জুবিনকে নিয়ে যে কারণে আবেগপ্রবণ শুভশ্রী

বিনোদন
কেন আবার বিয়ে করলেন জানালেন শবনম ফারিয়া

কেন আবার বিয়ে করলেন জানালেন শবনম ফারিয়া

ঢালিউড