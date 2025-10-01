এ আর রহমানের সুরে মন ভরাবে ধানুশ-কৃতির রোমান্স
আনন্দ এল রায়ের নতুন ছবি ‘তেরে ইশক মে’ মুক্তির অপেক্ষায় রয়েছে। সম্প্রতি এর টিজার প্রকাশ্যে এসেছে। এটি দেখার পর থেকেই ভক্তরা বলছেন ছবিটা কোনো সাধারণ প্রেমের গল্প নয়। এর গল্প ও অভিনয় মন ছুঁয়ে যাবে সবার। ছবিতে জুটি বেঁধেছেন ধানুশ আর কৃতি স্যানন।
টিজারে দুজনের নতুন রূপে হাজির হওয়া দর্শকদের চমকে দিয়েছে। বিশেষ করে এ আর রহমানের মনকাড়া সুরে ইরশাদ কামিলের গানে তাদের উপস্থিতি তৈরি করেছে এক অন্য আবেগ। দুই তারকার রোমান্স নজর কেড়েছে সবার।
টিজারের শুরুতে কৃতি স্যাননকে দেখা যায় বিয়ের হলুদ অনুষ্ঠানের প্রস্তুতিতে, উজ্জ্বল আর মোহনীয় রূপে। ঠিক তখনই হাজির হন আহত ও মাতাল ধানুশ। মাত্র ২ মিনিট ৪ সেকেন্ডের এই টিজার দর্শককে ডুবিয়ে দেয় শঙ্কর আর মুক্তির অশান্ত প্রেমকাহিনিতে। তাদের রসায়ন হৃদয় ছুঁয়ে যাবে অনুমান করা যাচ্ছে।
‘রঞ্জনা’ ছবির পর আবারও ভগ্নহৃদয় প্রেমিকের চরিত্রে ফিরেছেন ধানুশ। তবে এবারের পরিসর আরও গভীর, আরও তীব্র। সংলাপ, দৃশ্য সবই কাঁপিয়ে দেওয়ার মতো।
এই নিয়ে তৃতীয়বার আনন্দ এল রায়ের সঙ্গে কাজ করলেন ধানুশ। এর আগে ‘রঞ্জনা’ আর ‘আত্রাঙ্গি রে’-তে একসঙ্গে কাজ করেছিলেন তারা। অনেকে টিজার দেখে বলছেন, সেই ২০১৩ সালের ‘রঞ্জনা’ ছবির আমেজ নিয়েই ফিরছেন ধানুশ। এবার তার সঙ্গী কৃতি স্যাননও বেশ চমকপ্রদ অভিনয় করেছেন।
