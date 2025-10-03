  2. বিনোদন

পুলিশের সঙ্গে হামলার স্থানে যাচ্ছেন হিরো আলম

বিনোদন প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০২:০৯ পিএম, ০৩ অক্টোবর ২০২৫
হিরো আলম। ছবি: সংগৃহীত

কনটেন্ট ক্রিয়েটর ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পরিচিত মুখ আশরাফুল আলম ওরফে হিরো আলম দুর্বৃত্তদের হামলার শিকার হয়েছেন। ঘটনাটি ঘটেছে গত সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) রাত আনুমানিক ৯টার দিকে, রাজধানীর আফতাবনগরের এম ব্লকে।

হামলার পর স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে প্রথমে মুগদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান। পরে অবস্থার অবনতি হলে তাকে রাজধানীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। এখন কিছুটা সুস্থ হয়ে বাসায় আছেন।

আজ বৃহস্পতিবার (৩ অক্টোবর) বিকেল ৩টায় আফতাবনগর পুলিশ ফাঁড়ির সদস্যদের সঙ্গে নিয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যাবেন হিরো আলম। হিরো আলম জানান, হামলাকারীদের চিহ্নিত করে আইনের আওতায় আনার দাবি জানাবেন।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া একটি ছবিতে দেখা যায়, হাসপাতালে শুয়ে আছেন হিরো আলম। তার মুখমণ্ডলসহ শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাতের চিহ্ন স্পষ্ট। পরনে থাকা টি-শার্টও ছেঁড়া।
আরেকটি ভিডিওতে দেখা যায়, কয়েকজন ব্যক্তি মিলে আহত অবস্থায় তাকে অ্যাম্বুলেন্সে তুলছেন। তার মাথা ও হাতে ব্যান্ডেজ বাঁধা রয়েছে।

এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত কেউ আটক হয়নি। তবে পুলিশ বলেছে, অভিযোগ পেলে তারা যথাযথ ব্যবস্থা নেবে।

