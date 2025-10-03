  2. বিনোদন

দেশে সিনেমা মুক্তি, কানাডায় ঘুরছেন শিরিন শিলা

বিনোদন প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০২:৫২ পিএম, ০৩ অক্টোবর ২০২৫
শিরিন শিলা বর্তমানে পরিবার নিয়ে অবস্থান করছেন কানাডায়

ঢাকাই সিনেমার পরিচিত মুখ শিরিন শিলা বর্তমানে পরিবার নিয়ে অবস্থান করছেন কানাডায়। তবে এই ভ্রমণের মধ্যেই দেশের প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছে তার নতুন সিনেমা ‘ব্যাচেলর ইন ট্রিপ’।

নাসিম সাহনিক পরিচালিত সিনেমাটি তৈরি হয়েছে করোনার পরবর্তী সময়কে কেন্দ্র করে। গল্পে দেখা যায়-বিধিনিষেধ শিথিল হওয়ার পর কুয়াকাটায় ঘুরতে যায় একদল ব্যাচেলর যুবক। সেখানে নারীদের একটি দলের সঙ্গে তাদের দেখা হয়, যা থেকে জন্ম নেয় একের পর এক রোমান্টিক, কমেডি আর থ্রিলারধর্মী ঘটনা।

সিনেমা প্রসঙ্গে শিরিন শিলা বলেন, ‘নতুন সিনেমা মুক্তির খবরে আমি দারুণ উচ্ছ্বসিত। যদিও এখন দেশের বাইরে আছি, তবে দেশে ফিরে সিনেমাটি নিজেও হলে গিয়ে দেখব।’

তবে এ সিনেমার যাত্রা খুব একটা মসৃণ ছিল না। শুটিং শুরু হয় ২০২২ সালের শেষ দিকে। প্রথম ধাপে এক সপ্তাহের শুটিংয়ের পরিকল্পনা থাকলেও বাজেট সংকটে দুই দিন পরই পরিচালক ঢাকায় ফিরে যান-এমন অভিযোগ তুলেছিলেন শিরিন শিলা নিজেই। তিনি আরও জানান, নায়ক-নায়িকাসহ শিল্পীদের থাকা-খাওয়ায় ছিল মারাত্মক অব্যবস্থাপনা। এতে ইউনিটে বিরক্তি তৈরি হয় এবং অনেকেই ভেবেছিলেন এই সিনেমা আর শেষ হবে না।

তবে সব দ্বন্দ্ব পেছনে ফেলে শেষ পর্যন্ত শুটিং সম্পন্ন হয় পরের বছর। এরপর ডাবিং ও পোস্ট-প্রোডাকশনের কাজ শেষ করতে লেগে যায় আরও এক বছর।

বর্তমানে ঢাকার ১৫টি প্রেক্ষাগৃহসহ দেশের বেশ কিছু মাল্টিপ্লেক্সে চলেছে ‘ব্যাচেলর ইন ট্রিপ’। সিনেমাটিতে বিশেষ একটি গোয়েন্দা চরিত্রে দেখা যাবে আবদুন নূর সজলকে। আরও অভিনয় করেছেন কায়েস আরজু, কচি খন্দকার, তারেক মাহমুদ, সুবর্ণা সাইদ, মুকিত জাকারিয়া, মুসাফির সৈয়দ, আফফান মিতুল প্রমুখ।

