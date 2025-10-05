আলিমুজ্জামান ও রাফী পাচ্ছেন ‘ফজলুল হক স্মৃতি পুরস্কার’
চলচ্চিত্রে অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ এ বছর পরিচালনায় রায়হান রাফী এবং চলচ্চিত্র সাংবাদিকতায় আলিমুজ্জামান পাচ্ছেন ফজলুল হক স্মৃতি পুরস্কার।
এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে ফজলুল হক স্মৃতি কমিটির সাধারণ সম্পাদক আমীরুল ইসলাম বলেন, আগামী ২৬ অক্টোবর ফজলুল হকের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে এক ‘ফজলুল হক স্মৃতি পুরস্কার ২০২৫’ পুরস্কার দেওয়া হবে।
বাংলাদেশের প্রথম চলচ্চিত্র বিষয়ক পত্রিকা ‘সিনেমার’ সম্পাদক এবং বাংলাদেশের প্রথম শিশুতোষ চলচ্চিত্র ‘প্রেসিডেন্ট’র পরিচালক ফজলুল হকের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ২০০৪ সাল থেকে এ পুরস্কার দিয়ে আসছে ‘ফজলুল হক স্মৃতি কমিটি’। কথাসাহিত্যিক রাবেয়া খাতুন এ পুরস্কার চালু করেন। পুরস্কার হিসেবে অর্থমূল্য, সম্মাননা পত্র ও ক্রেস্ট দেওয়া হয়।
এরই মধ্যে ‘ফজলুল হক স্মৃতি পুরস্কার’ পেয়েছেন- সাইদুল আনাম টুটুল এবং ফজল শাহাবুদ্দিন (২০০৪), চাষী নজরুল ইসলাম ও আহমদ জামান চৌধুরী (২০০৫), হুমায়ূন আহমেদ ও রফিকুজ্জামান (২০০৬), সুভাষ দত্ত ও হীরেন দে (২০০৭), গোলাম রাব্বানী বিপ্লব ও আবদুর রহমান (২০০৮), আমজাদ হোসেন ও সৈয়দ শামসুল হক (২০০৯), মোরশেদুল ইসলাম ও চিন্ময় মুৎসুদ্দী (২০১০), ই আর খান ও অনুপম হায়াৎ (২০১১), নাসিরউদ্দিন ইউসুফ ও গোলাম সারোয়ার (২০১২), রাজ্জাক ও রেজানুর রহমান (২০১৩)।
এছাড়াও ২০১৪ সালে এই পুরস্কার পেয়েছেন সৈয়দ সালাহউদ্দিন জাকী ও আরেফিন বাদল, মাসুদ পারভেজ ও শহীদুল হক খান (২০১৫), আজিজুর রহমান ও মোস্তফা জব্বার (২০১৬), আবদুল লতিফ বাচ্চু ও নরেশ ভুঁইয়া (২০১৭), মোস্তফা সরয়ার ফারুকী ও শফিউজ্জামান খান লোদী (২০১৮), কোহিনূর আখতার সুচন্দা ও রাফি হোসেন (২০১৯), আলমগীর ও দীপেন (২০২০) এবং কাজী হায়াত ও মাজহারুল ইসলাম (২০২১), দেলোয়ার জাহান ঝন্টু এবং আবদুল্লাহ জেয়াদ (২০২২) এবং ছটকু আহমেদ এবং ইমরুল শাহেদ (২০২৩)।
