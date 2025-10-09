  2. বিনোদন

হঠাৎ বিজয় থালাপতির বাড়ি ঘিরে ফেলেছে পুলিশ, কী হতে যাচ্ছে

বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৪:২৫ পিএম, ০৯ অক্টোবর ২০২৫
বিজয় থালাপতির বাড়ি ঘিরে ফেলেছে পুলিশ

দক্ষিণ ভারতের জনপ্রিয় অভিনেতা ও রাজনীতিবিদ বিজয় থালাপতি। তার চেন্নাইয়ের বাসভবনে বোমা হামলার হুমকি দেওয়া হচ্ছে। তাই নিরাপত্তার জন্য পুরো বাড়িটি পুলিশি পাহারায় রাখা হয়েছে।

বিজয় থালাপতি সম্প্রতি তার রাজনৈতিক দলের একটি জনসভা করেন। সেখানে পদদলিত হয়ে ৪১ জনের মৃত্যু হয়। সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চলছে বিতর্ক। মিশ্র প্রতিক্রিয়া এসেছে ভারতের রাজনৈতিক ময়দান থেকে। এর মধ্যেই বিজয়ের বাসভবন লক্ষ্য করে নানা আক্রমণের হুমকি তৈরি হয়। যার মধ্যে আছে বোমা হামলার শঙ্কাও।

ভারতীয় গণমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার সকালে চেন্নাই পুলিশের কাছে একটি ফোন আসে। ফোন কলকারীর দাবি, যদি ভবিষ্যতে বিজয় আর কোনো জনসভার আয়োজন করেন তবে তার বাড়ি বোমা মেরে ধ্বংস করা হবে।

এই হুমকির পরপরই নীলাঙ্কারাই এলাকায় বিজয় থালাপতির বাড়ি ঘিরে ফেলে পুলিশ। নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, হুমকিদাতার ফোন কলটি এসেছে কন্যাকুমারী থেকে।

হুমকি পাওয়ার পর পুলিশের একটি দল সঙ্গে সঙ্গে বাড়িতে পৌঁছে তল্লাশি চালায়। যদিও কোনো বিস্ফোরক বা সন্দেহজনক বস্তু পাওয়া যায়নি। তদন্ত শুরু হয়েছে এবং ফোন কলকারীর লোকেশন ট্র্যাক করে তাকে শনাক্ত করার চেষ্টা চলছে। তবে প্রাথমিক অনুমান, এটি কোনো প্র্যাঙ্ক বা ভুয়া কল হতে পারে।

