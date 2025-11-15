এবার যে ব্যবসায়ীর প্রেমে মজেছেন তানজিন তিশা

এবার যে ব্যবসায়ীর প্রেমে মজেছেন তানজিন তিশা
অভিনেত্রী তানজিন তিশা সম্প্রতি রয়েছেন বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে। দুই নারী উদ্যোক্তা তার বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছেন শাড়ি নিয়ে মূল্য পরিশোধ না করার। তার মধ্যে একজন করেছেন মামলাও। অন্যজন করেছেন জিডি। এমনি সময়ই নিজে উসকে দিলেন নতুন বিতর্ক।
সম্প্রতি তিশা নিজের সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টে একটি পোস্ট দিয়ে প্রেমের গুঞ্জন তুলেছেন।
তিশার ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে দুটি ছবি শেয়ার করা হয়। একটি ছবিতে দেখা যায়, তিনি এক যুবককে বুকে টেনে নিচ্ছেন। অপর ছবিতে দুজন চোখে চোখ রেখে ঘনিষ্ঠ মুহূর্ত ভাগাভাগি করছেন। পোস্ট কিছুক্ষণ পর সরিয়ে দিলেও ছবি দ্রুত ভাইরাল হয়। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছবির সঙ্গে মুহায়মান জায়ানের নাম উল্লেখ করা হয়, যিনি তিশার প্রেমিক হিসেবে পরিচিত।
আরও পড়ুন
নতুন সিনেমায় মোশাররফ করিম
হিরো আলম গ্রেফতার
খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, মুহায়মান জায়ান একজন ব্যবসায়ী এবং গুলশানে বসবাস করেন। তার সঙ্গে তিশা সত্যিই প্রেমের সম্পর্ক রক্ষা করছেন। তিশার এক ঘনিষ্ঠ সহকর্মী বলেন, ‘তিশা ও জায়ান প্রায় ছয় মাস ধরে প্রেমের সম্পর্ক বজায় রাখছেন। প্রায়ই একসঙ্গে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে দেখা যায়।’
এ বিষয়ে তিশার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি। তবে তার সহকারী নিলয় জানান, ‘আপু ঘুমাচ্ছেন।’ এরপরও কোনো উত্তর পাওয়া যায়নি।
এদিকে অনেকে মনে করছেন, শাড়িকাণ্ডের সমালোচনা থামাতেই ইচ্ছে করে প্রেমের গুঞ্জন বাজারে ছড়িয়ে দিয়েছেন তিনি।
তিশার প্রেমের খবরে আলোচনায় প্রথমবার নয়। এর আগে হাবিব ওয়াহিদ, ইমরান মাহমুদল, আফরান নিশো, জাবিন ইকবাল জাহিন এবং সর্বশেষ অভিনেতা মুশফিক ও ফারহানের সঙ্গে তার প্রেমের গুঞ্জ শোনা গিয়েছিল।
এলআইএ/জেআইএম