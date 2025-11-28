প্রথমবার একসঙ্গে রাজ-তিথী
মডেলিংয়ে সৈয়দা তৌহিদা হক তিথীর অবস্থান প্রথম সারিতে। অনেক বছর ধরে কাজ করছেন দেশের শীর্ষস্থানীয় ব্র্যান্ডগুলোর সঙ্গে। চলচ্চিত্রেও অভিনয় করেছেন তিথী। সেটা জাজ মাল্টিমিডিয়ার প্রযোজনায় সৈকত নাসিরের ‘মাসুদ রানা’।
তবে ছবিটি এখনো মুক্তি পায়নি।
এদিকে তিথী এবার জুটি বাঁধলেন হালের জনপ্রিয় অভিনেতা শরিফুল রাজের সঙ্গে। তবে কোনো চলচ্চিত্র বা ফিকশনে নয়, বিজ্ঞাপনচিত্রে। বিশাল পরিসরে বিজ্ঞাপনচিত্রটি বানিয়েছেন ফাহাদ খান।
চার দিন ধরে শুটিং হয়েছে কক্সবাজারে। তিথী জানান, একটি শীতকালীন প্রসাধনীর প্রচারণায় দেখা যাবে তাদের।
তিথী বলেন, ‘আমি যেমন মডেলিং করছি, রাজ ভাইয়ার ক্যারিয়ারও মডেলিং দিয়েই শুরু হয়েছিল। তার সঙ্গে এই প্রথমবার স্ক্রিন শেয়ার করা হলো।যদিও আমাদের বেশ আগে থেকেই পরিচয় ছিল। একসঙ্গে বিভিন্ন শো করেছি। অভিনয়টা প্রথম করলাম আরকি। খুব ভালো লেগেছে। তিনি তো পাকা অভিনেতা।আমাকেও অনেক হেল্প করেছেন।’
ডিসেম্বরের প্রথমার্ধে বিজ্ঞাপনচিত্রটি প্রচারে আসবে বলে জানিয়েছেন এ মডেল-অভিনেত্রী। এ ছাড়া নতুন চলচ্চিত্রেও অভিনয় করছেন, সে খবর কিছুদিন পর প্রকাশ্যে আনবেন