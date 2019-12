শেষ কবে গোসল করেছেন, মনে নেই লেডি গাগার

সাতটি গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডের মালিক তিনি। একটি অস্কার, নয়টি গ্র্যামি অ্যাওয়ার্ড, সং রাইটার্স হল অব ফেম অ্যাওয়ার্ড, আর্টিস্ট অব দ্য ইয়ার, উইম্যান অব দ্য ইয়ার, গ্রেটেস্ট উইম্যান ইন মিউজিক, টাইম ম্যাগাজিনের জরিপে বছরের সেরা প্রভাব বিস্তারকারী নারী-কী নেই তার অর্জনের ঝুলিতে! তিনি আর কেউ নন-মার্কিন পপশিল্পী লেডি গাগা।

বিশ্বসংগীতের সবচেয়ে বেশি বিক্রিত অ্যালবামের শিল্পীদের একজন লেডি গাগা। বর্তমানে খুব ব্যস্ত সময় পার করছেন এই গায়িকা। তার কারণ খুব শিগগিরই বের হবে তার ষষ্ঠ অ্যালবাম। এই প্রকাশিতব্য অ্যালবাম ঘিরেই তার যত ব্যস্ততা।

তবে মার্কিন এই গায়িকা তার মিউজিক ক্যারিয়ার নিয়ে এতই ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন যে, শেষ কবে গোসল করেছেন, মনে নেই তার। আর এ কথাটি নিজেই টুইটারে জানিয়েছেন।

গত ১৯ ডিসেম্বর টুইটারে অ্যাকাউন্টে ব্যক্তিগত সহকারীর সঙ্গে নিজের কথোপকথন তুলে ধরে ‘শ্যালো’ খ্যাত এই গায়িকা লিখেছেন, ‘আমার ব্যক্তিগত সহকারী জানতে চেয়েছিল, আপনি শেষ কবে গোসল করেছেন? আমি উত্তরে বলেছি, মনে নেই।’ এর পাশাপাশি হ্যাশট্যাগ দিয়ে লিখেছেন, ‘এলজি৬’, যার অর্থ হলো-‘লেডি গাগার ষষ্ঠ অ্যালবাম’।

এর আগে চলতি মাসের শুরুতে ইউটিউবের নিকি টিউটোরিয়ালস চ্যানেলকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে সৌন্দর্যবিষয়ক ব্র্যান্ড, ক্যারিয়ার ও ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে নানা পরিকল্পনার কথা শেয়ার করেন লেডি গাগা। ৪ ডিসেম্বর প্রকাশিত ওই ভিডিওতে লেডি গাগা বলেন, ‘আমি আরও গান চাই। এ জীবনে গান থেকে অবসরের কোনো পরিকল্পনা নেই। আমি আরও সিনেমায় অভিনয় করতে চাই। আমার মেকআপ কোম্পানি হাউস ল্যাবরেটরিজকে অনেক অনেক বড় দেখতে চাই। আর সন্তানের মা হতে চাই।’

এসব কবে হবে-জানতে চাইলে উত্তরে আত্মবিশ্বাসী গাগা বলেন, ‘আগামী ১০ বছরের মধ্যে।’

#LG6

my assistant: when’s the last time you bathed

me: i don’t remember