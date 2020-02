‘বাহুবলি’ বেশে ভারতে আসছেন ট্রাম্প?, টুইট প্রেসিডেন্টের

সোমবার (২৪ ফেব্রুয়ারি) ভারতের মাটিতে পা রাখছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। আহমেদাবাদে বিশ্বের সবচেয়ে বড় স্টেডিয়াম উদ্বোধন করবেন তিনি। তার আগমন ঘিরে ভারতে সাজ সাজ রব। ট্রাম্পের এই দুদিনের সফরকে ঘিরে কোনো ত্রুটি রাখতে চাইছে না ভারত।

বিমানবন্দরে পা রেখেই যেন মনটা জুড়িয়ে যায় মার্কিন প্রেসিডেন্টের, সেই চিন্তায় রাতের ঘুম যেন হারাম হয়ে গেছে নরেন্দ্র মোদির। তাইতো এই ভারত সফর ঘিরে একটু যেন বেশি উত্তেজনা কাজ করছে মার্কিন প্রেসিডেন্টের।

কিন্তু ভারতে পা রাখার আগেই ভারতের রঙে যেন নিজেকে রাঙিয়ে নিচ্ছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। দেখা গেল, ট্রাম্পের টুইটে ‘বাহুবলি’ ছবির ভিডিও। আর ওই ভিডিওতে প্রভাসের জায়গায় প্রেসিডেন্ট নিজে। তাহলে কি প্রেসিডেন্ট ‘বাহুবলি’ বেশেই মোদির রাজ্যে পা দিতে চলেছেন?

বিষয়টা এবার খোলাখুলি বলা যাক। রোববার ভোর ৪টা ৩০ মিনিটে মার্কিন প্রেসিডেন্ট একটি টুইট করেছেন। ওই টুইটে শেয়ার করেছেন একটি ভিডিও।

ভিডিওতে দেখা গেছে, এ দশকের ভারতীয় চলচ্চিত্রে সাড়া জাগানো ছবি ‘বাহুবলি’র একটি দৃশ্য। আর সেই ছোট দৃশ্যেই ফটোশপের এডিটিংয়ের সাহায্যে ‘বাহুবলি’ ছবির নায়ক প্রভাসের মুখে বসানো হয়েছে ডোনাল্ড ট্রাম্পের মুখ। যুদ্ধের ময়দানে ঘোড়া নিয়ে দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন, ছুরি দিয়ে ঘায়েল করছেন শত্রুদের। একইভাবে অন্যান্য অভিনেতা-অভিনেত্রীর মাথার জায়গায় এডিট করে বসানো হয়েছে প্রেসিডেন্টের স্ত্রী মেলানিয়া ট্রাম্প, মেয়ে ইভানকা ট্রাম্প ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে। আর ব্যাকগ্রাউন্ডে বেজে চলেছে ‘বাহুবলি’ ছবির গান।

এই ভিডিওটি ট্রাম্প নিজের টুইটারে শেয়ার করে লিখেছেন, ‘ভারতে থাকা সবচেয়ে প্রিয় বন্ধুদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি।’

চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই ভারতের মাটি স্পর্শ করবে মার্কিন প্রেসিডেন্টের বিমান এয়ার ফোর্স ওয়ান। ভারত সফরে এসে রাজকীয় অভ্যর্থনা পাচ্ছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। দুদিনের এই সফরে সপরিবারে উঠবেন নয়াদিল্লির বিলাসবহুল আইটিসি মৌর্য হোটেলে। বিদেশি অতিথিদের জন্য সাধারণত এই হোটেলেই থাকার ব্যবস্থা করে ভারত সরকার। মার্কিন প্রেসিডেন্টের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হচ্ছে না।

ডোনাল্ড ট্রাম্পকে আপ্যায়নের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে এই বিলাসবহুল হোটেলকে। সেখানে সকাল, দুপুর এবং রাতের খাবার সোনা ও রুপার মিশ্রনে তৈরি থালায় সারবেন মার্কিন এই প্রেসিডেন্ট।

হোটেলে শাড়ি পরে মার্কিন প্রেসিডেন্টকে স্বাগত জানাবেন হোটেলের নারী কর্মীরা। লবির সাজসজ্জাতেও রয়েছে ভারতীয় ঐতিহ্যের ছোঁয়া। ব্যবহার করা হবে হাতির মূর্তি, ভারতীয় সংস্কৃতির বিভিন্ন ছবি।

দিল্লির আইটিসি মৌর্য হোটেলে ট্রাম্পের জন্য সাড়ে চার হাজার বর্গ ফুটের ‘প্রেসিডেন্সিয়াল স্যুট’ তৈরি করা হয়েছে। এই হোটেলের ১৫ তলায় থাকবেন ট্রাম্প। সেখানেই তৈরি হয়েছে ‘চাণক্য প্রেসিডেন্সিয়াল স্যুট।’ ইতোমধ্যে কড়া নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছে হোটেল। মার্কিন প্রেসিডেন্টের হোটেলে তৈরি করা হয়েছে আলাদা প্রবেশপথ, থাকবে লিফটের ব্যবস্থা।

ওই স্যুটে রয়েছে দু’টি বড় বেড রুম, রিসেপশন ও লিভিং রুম। কালো রঙের কাঠ দিয়ে তৈরি হয়েছে ঘরের মেঝে। লিভিং রুমে রয়েছে ট্রাম্প-মেলানিয়ার ছবির কোলাজ। চাণক্য স্যুটে আছে পিকক থিমের ১২ আসনের ডাইনিং রুম, আধুনিক জিম এবং স্পা।

ট্রাম্পের খাওয়া দাওয়ার জন্য রয়েছে এলাহী আয়োজন। ‘বুখারা’ রেস্তোরাঁর এক্সিকিউটিভ শেফ বিশেষ মেনু তৈরি করছেন। মেনুতে রয়েছে ট্রাম্প প্ল্যাটার, থাকবে ভারতীয় খাবার এবং মিষ্টি। এছাড়া ট্রাম্পের প্রিয় খাবার বেকন অ্যান্ড এগস, ডায়েট কোক ও চেরি ভ্যনিলা আইসক্রিম।

গুজরাটের আহমেদাবাদের স্টেডিয়ামে ট্রাম্প ও মোদির ভাষণ উপলক্ষে সেখানকার বস্তি আড়াল করতে দেয়াল তৈরি করছে প্রশাসন। বস্তিবাসীদের উচ্ছেদে দেয়া হয়েছে নোটিশ।

আগ্রার যমুনা নদীর পঁচা পানির দুর্গন্ধ দূর করতে নতুন করে ৫০০ কিউসেক পানি ছাড়া হয়েছে নদীতে। দুদিনের সরকারি সফরে ট্রাম্প প্রথমে গুজরাটের আহমেদাবাদ ও পরে দিল্লি যাবেন। সেখান থেকে সস্ত্রীক আগ্রায় তাজমহল দেখতে যেতে পারেন ট্রাম্প। মার্কিন প্রেসিডেন্টের কাছে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করতে পচা-দুর্গন্ধ দূরে নদীতে পানি ঢালার এ ব্যবস্থা নিয়েছে মোদি প্রশাসন।

