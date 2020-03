করোনা থেকে বাঁচতে হাত ধোয়া শেখালেন দীপিকা

করোনা ভাইরাসের আতঙ্কে কাঁপছে সারা পৃথিবী। চীন, ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য থেকে শুরু করে বাংলাদেশ, ভারত সব দেশেই এখন একটি মাত্র আতঙ্ক করোনা ভাইরাস। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অন্তত ২৭৬ ভারতীয় নাগরিক প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। তাদের মধ্যে সর্বোচ্চ আক্রান্ত ইরানে, যেখানে ২৫৫ ভারতীয় করোনায় সংক্রমিত হয়েছেন।

এদিকে ভারতে এখন পর্যন্ত করোনায় আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ১৪৭। এছাড়া এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে দেশে প্রাণ হারিয়েছেন তিনজন। পরিস্থিতি আয়ত্তে আনতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ বিভিন্নভাবে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ৷

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বা WHO বারবার জোর দিচ্ছে হাত সঠিকভাবে পরিষ্কার করার ওপর ৷ এই প্রতিষ্ঠানটির ডিরেক্টর জেনারেলের সেফ হ্যান্ড চ্যালেঞ্জ নিয়েছেন বলিউডের জনপ্রিয় অভিনেত্রী দীপিকা পাড়ুকোন। মানুষকে হাত ধোয়ার ব্যাপারে সচেতন করছেন তিনি।

সম্প্রতি দীপিকা পাড়ুকোন নিজের হাত ধোওয়ার ভিডিও পোস্ট করেছেন সোশ্যাল মিডিয়ায় ৷ কীভাবে হাত পরিস্কার করলে জীবাণুদের সঠিক ভাবে ধ্বংস করা যায় তা দেখিয়ে দিয়েছেন তিনি। নায়িকার হাত ধোয়ার সেই ভিডিও এখন ভাইরাল।

অভিনয়ের পাশাপাশি তারকারা সমাজ সচেতনা মূলক কাজে অংশ নিয়ে থাকেন। শুধু দীপিকা পাড়ুকোনই নন, অমিতাভ বচ্চন, শাহরুখ খান, সালমান খান, আমির খান থেকে শুরু করে বলিউডের আরও অনেক তারকা করোনা দূর করতে মানুষকে সচেতন করে চলেছেন।

Thank You @DrTedros, for nominating me for the #SafeHands Challenge!#COVID19 surely is an uphill health and public safety task, but all of us are in this fight together!I further nominate @rogerfederer,@Cristiano and @imVkohli to take up this challenge! #coronavirus #StaySafe https://t.co/45glSxXkqP pic.twitter.com/7s7R4pIrrL