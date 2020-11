মোদি ও বিজেপির হাতে পুড়ছে ভারত : নুসরাত

ভারতে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টির জন্য দেশটির প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও তার দল বিজেপিকে দুষলেন টলিউড অভিনেত্রী নুসরাত জাহান। তার অভিযোগ, মোদি আর বিজেপির হাতে পুড়ছে গোটা দেশ।

রাস্তায় নেমে ‘বিজেপিই মহামারি’- এই স্লোগান তুলেছিলেন তৃণমূল নেত্রী তথা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

পরে এই স্লোগানকে সামনে রেখে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ‘সেভ বেঙ্গল ফ্রম বিজেপি’ কর্মসূচি শুরু করে তৃণমূল কংগ্রেস (টিএমসি)। ‘নিজেকে বিজেপি থেকে সুরক্ষিত চিহ্নিত করুন’ (মার্ক ইওর সেল্ফ ফ্রম বিজেপি) স্লোগান ট্রেন্ড শুরু হয়।

এরই পরিপ্রেক্ষিতেই শনিবার টুইট করেন বসিরহাটের তৃণমূল সংসদ সদস্য অভিনেত্রী নুসরাত জাহান। সেখানে তিনি লিখেছেন, ‘শ্রী নরেন্দ্র মোদি আর বিজেপির হাতে আমাদের দেশ পুড়ছে। পাঁচ লাখেরও বেশি মানুষ রাজনৈতিক হিংসা ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। বাংলাকে বাঁচাতে নিজে সুরক্ষিত হিসেবে মার্ক করুন।’

এর আগেও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একাধিকবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং বিজেপির বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন নুসরাত।

Our country is burning in the hands of @BJP4India & Shri @narendramodi and today, more than 5 lakh people have united against their politics of hate and inequality. Protect West Bengal and mark yourself safe at https://t.co/kO4QHF9aah #5LMarkedSafeFromBJP