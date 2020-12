টানা ৬ দিন ভেজা কাপড়ে রয়েছেন স্বস্তিকা

শুরু হয়েছে শীতকাল। হাড় কাঁপানো শীতে সোয়েটার, জ্যাকেট ছাড়া বাইরে বের হওয়ায় ভোগান্তির। আর এই কনকনে ঠান্ডায় কি-না টানা ছয়দিন ভেজা শাড়িতে!

শুনতে অবাক করার মতো হলেও অভিনেত্রী স্বস্তিকা মুখার্জি এমনটিই জানিয়েছেন। নিজেই টুইটারে লিখেছেন, ‌‘আজ প্রচণ্ড ঠান্ডা, হাওয়া বইছে। তার মধ্যে আমি টাকা ছয়দিন ধরে ভেজে কাপড়ে শুটিং করছি। অভিনেত্রী হওয়ার বিড়ম্বনা।’

স্বস্তিকার এই টুইটে মন্তব্য করেছেন পরিচালক সত্রাজিৎ সেন। তিনি লিখেছেন, ‘'বরাবরই তোর ঠান্ডা নিয়ে বিশাল বাড়াবাড়ি। এমন কিছু ঠান্ডা নয়।’ উত্তরে অভিনেত্রী লিখেছেন, ‘না, না, তুই ১৪ ঘণ্টা করে ভেজা জামা-কাপড় পরে ছয়দিন কাটা তারপর কফিতে চুমুক দিতে দিতে আলোচনা করব।’

সত্রাজিৎ সেন আবারও লিখেছেন, ‘আমি কি অভিনেতা নাকি, তুই অভিনেতা। তোর জন্য ভার্চুয়ালি উষ্ণ অভ্যর্থনা, আর গরম কফি পাঠালাম।’ স্বস্তিকা আবার লিখেছেন, ‘হ্যাঁ, অভিনেতারা তো রোবট।’

It is COLD and WINDY today.

And I am shooting in wet clothes for 6 days at a stretch.

(Life of an actor)